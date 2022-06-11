木蘭足球聯賽11日進行第7輪賽事，暫居龍頭的花蓮再次與衛冕者台中藍鯨上演「天王山之戰」，結果花蓮靠老將蔡莉真在第63分鐘破門，以1比0在本季第2度取勝藍鯨，加上高雄陽信3比1破了老二台北熊讚的不敗之身，讓花蓮在積分榜拉開5分安全距離，穩坐第1。

前1循環對決，花蓮以2比1險勝藍鯨，本輪受疫情衝擊，花蓮此役只有5人替補，藍鯨則上演泰國隊長席拉萬茵樂敏加盟後的木蘭處女秀。上半場藍鯨攻勢猛烈，但賴麗琴的自由球、王淑雯的頭槌與張季蘭的射門，均被花蓮門將朱芳儀神勇撲出，上半場0比0戰平。

泰國女足隊長席拉萬茵樂敏（左）加盟台中藍鯨，上演木蘭聯賽處女秀。（中華足協提供）

地主花蓮下半場轉守為攻，蔡莉真兩度在藍鯨右路製造麻煩，先是從頌賽身後抄球後勁射高出門框；接著在第63分鐘，陳雅惠右路抄截下底傳中，蔡莉真在遠柱凌空墊射打破僵局。隨後藍鯨瘋狂搶攻，但全場9射門、10角球無法換來一顆進球，本季首次遭到完封，前鋒蘇育萱的開季連續進球紀錄也畫下句點。

花蓮戰績5勝1和持續獨走，好消息是另一支不敗勁旅熊讚也踢到鐵板。台北熊讚遠征高雄國家體育場，高雄陽信開賽後發動快攻，梁凱柔跟進射門剛好打中前鋒湯詠晴，後者在沒有越位的情況下起腳破網，開賽僅41秒就幸運破門，創下陽信隊史最快與木蘭聯賽第3快的進球紀錄。

但熊讚也不甘示弱，第15分鐘，丁家英在右前場起左腳吊中，熊讚隊長林慈慧在小禁區前緣搶點頭槌破門，扳平比分。上半場熊讚攻勢連連，卻差臨門一腳反超，半場結束戰成1比1。

高雄陽信前鋒李綉琴對台北熊讚罰進超前的12碼球。（中華足協提供）

陽信上半場竭力防守才未再失球，中場休息換上甫從惠文高中畢業的小將松于庭頂上右後衛，有傷在身的林瓊鶯也銜命上陣，果然堵住後防缺口展開攻勢。第66分鐘，陽信何宣宜右路斷球傳給禁區內的湯詠晴，造成熊讚林雅涵犯規，李綉琴操刀12碼罰進個人本季第5球，陽信要回領先，補時階段再趁熊讚全員押上退防不及，由何宣宜攻入保險進球，鎖定最終比分。

陽信讓熊讚吞下本季首敗，不僅報了第1循環0比1敗北的一箭之仇，戰績3勝3負積分9分，也以兩分之差超越藍鯨，擠入前段班躍居第3。