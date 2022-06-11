淋巴結腫大恐是癌細胞轉移警訊，腎臟科醫師洪永祥分享，曾有一名50多歲的大哥來看診，稱半年前吃鳳梨時不慎刮破嘴但久久未癒，他一看嚇一大跳，對方嘴裡的潰瘍竟有白褐黑3種顏色，接著他又在對方脖子上摸到2、3顆硬塊，便建議轉科切片檢查，結果出爐竟是口腔癌第三期。

洪永祥在節目《醫師好辣》中指出，人體全身上下都有淋巴結，包括耳後、耳前及頸部，其是產生免疫細胞「淋巴球」的地方，若頭頸部有感染，如蛀牙、鼻竇炎、中耳炎等，淋巴結須產生很多淋巴球對抗病毒，因此可能造成急性淋巴腺炎，使淋巴結腫大，但病情好轉後就會恢復正常。

不過洪永祥直言，淋巴結腫大也可能是癌細胞轉移的警訊。他分享，曾有一名50多歲的大哥在問診時透露，半年前吃鳳梨不小心刮破嘴，但擦了口內膏都未好轉，他請對方張嘴一看，「這個嘴巴潰瘍是我看過最大的一顆，大概有一塊錢那麼大」。

洪永祥表示，一般的潰瘍應該是白白粉嫩有點紅的樣子，但該名男子的卻有3種顏色，「左邊有白色、褐色，右邊黑黑的」，認為情況不對勁，開始摸對方的脖子，果然摸到2、3顆硬塊，他便請對方到口腔外科做切片檢查，最後檢查結果為口腔癌第三期。

洪永祥提醒，不論因什麼原因導致嘴巴破皮，只要傷口超過2個禮拜都未痊癒，又摸到脖子有些淋巴結腫大或硬塊，恐是癌細胞轉移警訊，應盡速就醫檢查。