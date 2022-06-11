勞權意識高漲，求職廣告限男、限役畢、限年齡等，都違反就業服務法中求職廣告不得涉歧視規定，形式主義規定長期遭質疑。近日有高雄便當店「誠徵洗碗歐巴桑」遭裁罰30萬。國民黨發言人白喬茵批評，找有經驗女洗碗工「怎麼了嗎？」

白喬茵質疑，就業服務法是要保障國民均等就業機會，但法律不能和現實世界脫節，每種工作本來就有條件差異，差異不是歧視；回歸實務去看，用不用哪個人，最後還是老闆決定，難道要便當店老闆面試百位求職者追求一種假性表面平等？

白喬茵認為，所謂的歧視應該是指「惡意」、「故意」、「不公平」，不該只是就字面去批判和開罰，且疫情襲擊，餐飲業都在苦撐，若偉大的高雄市勞工局若真覺得便當店找有經驗女洗碗工不妥，也應先勸導再開罰。

白喬茵表示，工作對有些人來說是成就，對有些來說只是討生活，洗碗工多數是二度就業或專業能力不足者應徵，雇主為提高面試效率，減少年輕洗碗工待不久問題，直接鎖定求職者年齡（阿姨、歐巴桑）無可厚非。

白喬茵說，便當店老闆依長期實務經驗，想找有經驗的女性洗碗工怎麼了嗎？市府高官們一個不順眼就開罰30萬，便當店要賣多少個便當才能賺到30萬？而且罰得竟比可惡的酒駕犯還要重，這個開罰真的是莫名其妙、離譜至極。

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