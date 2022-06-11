熊熊過去曾和朋友發展餐飲副業，卻受到疫情影響收攤。（鄧博仁攝）

熊熊表示目前把重心放在事業上。（鄧博仁攝）

個性大方的熊熊，常分享新品給藝人朋友吃。（鄧博仁攝）

過去有過幾段姐弟戀經驗的熊熊希望之後的另一半年紀不要太小。（鄧博仁攝）

從小就有創業想法的熊熊（卓毓彤），過去曾和朋友合股開餐廳，最終卻因不夠了解、分工不完善加上疫情影響導致慘澹收場，愈戰愈勇的她在去年再砸500多萬發展副業，在網上販售桶裝造型的海鮮脆片，12月底開放預購就秒殺售一空，不到半年的時間已經回本，她透露下一步的計劃是進軍海外市場，6月會在香港、新加坡販售。

談到這次副業與過往的不同，熊熊表示這次她從研發、成本、找工廠都堅持親自參與，個性大方又有好人緣的她，在商品上市後就廣發給藝人朋友試吃，真材實料的好口味深受大家喜愛，也主動在社群平台上推薦，如此一來，熊熊也省下一筆可觀的行銷費用；她透露在商品上市時，曾寄了一箱6桶到玖壹壹的公司，事後她傳訊給春風詢問心得卻意外發現他們3人沒吃到，「他們到公司才發現，那6桶全部被公司員工吃光。」後來她又再寄了6桶請洋蔥幫忙轉交，3人在吃後也回饋心得，提供意見。

熊熊過去曾因為感情事件成為話題焦點，是否會擔心因為感情影響到商譽？曾經極度看重愛情的她表示創業時沒有想太多，「我覺得創業跟感情是兩回事，兩者是不會相提並論的。」她也透露因為副業比較忙碌的關係，減少了和朋友外出的時間。

曾交往過恐怖情人的她，坦言現在不想談戀愛，「感情就是隨緣，之前我都會為了感情放棄事業，這次如果我再這樣重蹈覆徹，真的太浪費我把品牌做起來。」至於另一半的標準，她希望對方不要過度干涉她的事業外，也避免再跟年紀太小的男生戀愛，「我過去很多段姐弟戀，真的嚇到了，年紀不要小我太多，起碼要28歲才行。」