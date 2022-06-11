台灣疫情居高不下，近一個月平均日增7萬例，不少人儘管小心翼翼仍然中鏢，但也有「天選之人」，時常與確診者相伴，卻始終沒有感染。對此台大兒童醫院院長黃立民表示，這可能都和「基因」有關，但仍需要驗證。

黃立民指出，染疫風險高低可能和基因有很大的關係，有些人就是容易感染，相反就有人特別不容易感染，而這一切可能都與基因和生活形式有關，但實際上的機轉相當複雜，有必要進一步驗證釐清。

黃立民也提到，染疫過後得到抗體「無敵星星」，但實際上這份保護力並不持久，最多僅有3個月，且對新型變異株無效，過去曾有染疫的人，等到免疫力消退後，未來極有可能二次確診。

黃立民表示，如今Omicron亞變種BA.5.0又開始在國外崛起，也是一定警訊，目前特性未明，但看起來傳播力更強，毒性則不一定有所減弱，因此各大廠商都在研發次世代疫苗，最快年底上路，到時候所有人都有必要接種。