副總統賴清德被視為民進黨2024年總統選舉熱門人選，但是前扁辦主任陳淞山日前曾指出，若沒意外，總統蔡英文2024應該就是要推出陳建仁和賴清德競爭。媒體人吳子嘉認為，小英之友會找陳建仁參加活動，可說百分之百挺陳建仁，賴清德要怎麼選？

吳子嘉11日在《董事長開講》網路節目中表示，據媒體報導，新境界文教基金會副董事長洪耀福當場和全國小英之友會的成員約法三章，「總統支持誰，我們就支持誰」。吳子嘉認為。洪耀福是蔡英文的心腹，他跟洪耀福認識30年了，沒有蔡英文的授意，洪耀福不敢講這段話，他是跟著蔡英文一步一趨。洪耀福公開在小英之友會這樣說，吳子嘉質疑是暗示總統還沒有決定支持賴清德。

吳子嘉接著拿出小英之友會內部報告，指小英之友會跟各分會的秘書提到，「各會若有董監事會議或是各項活動，需要邀請陳建仁榮譽總會長出席，請將活動資訊提供給總會辦公室主任蔡舒堇代為邀請和安排」。

吳子嘉解讀，小英之友會就是要找陳建仁參加活動，可說百分之百挺陳建仁。吳子嘉卻舉《美麗島電子報》4月所做的「選民認為誰最適合擔任下一屆總統」民調，賴清德為30.9%，陳建仁則只有8.6%，不過，小英之友會如今全力挺陳建仁，賴清德要怎麼選？