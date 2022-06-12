隨者網際網路發達，許多公司也透過人力銀行招募新血，不過有老闆明明開出不錯的薪資待遇，卻遲遲沒有人來應徵，詢問負責同事後驚覺事情不單純，一查才發現，雖然有很多求職者投履歷，但同事回完罐頭訊息後就不再處理，這才恍然大悟，該同事敢上班擺爛，又不怕被公司開除的原因為何。

原PO 9日在網路論壇Dcard發文指出，公司目前加她共有4個人，包括老闆、老鳥及工讀生，因此老闆希望招募新員工，但他不太會用電腦，所以把人力銀行相關操作，如約面試等都交給老鳥處理。

原PO說，有次老闆趁老鳥不在時向她透露，老鳥總說沒人投履歷，但他認為事有蹊翹，因此請原PO打開人力銀行查看求職消息，結果發現明明有很多人投履歷，但老鳥只回覆應徵工讀的求職者，其餘近20位求職者則被回應，「您的履歷我們正在處理中，未來若有進一步的消息，我們將盡快跟您連絡」。

老闆看完當下氣憤不已，大罵老鳥就是不想讓公司招到新員工，她就可以繼續在這裡擺爛，不僅能拿不錯的薪水，公司也沒辦法趕走她。原PO表示，因為公司底薪有4萬元，加上業績抽成相當可觀，所以投履歷的人很多，但沒想到老鳥竟自私得做出這種事，讓她覺得超級恐怖。

回想與老鳥共事的經歷，原PO也不禁感嘆，對方工作態度確實不佳，不僅老闆交代的簡單任務都無法完成，也沒有責任感、做事不果斷，就連應對能力也很差，該交接的事項都沒有傳達清楚，「真的超傻眼」。

貼文一出，不少網友也喊扯，「第一次看到有這種事」、「人不要臉真的是無敵啊」、「不意外，就是有人很會包裝自己」、「很正常啊，這種人到哪都有，很多老闆都被蒙蔽雙眼，才導致一堆職場烏煙瘴氣」、「擺爛無敵啊，只能說你老闆衰，不過也要檢討自己能力太不足，才會被底下員工耍的團團轉」。