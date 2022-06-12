近日熱蒐的關鍵字中，新冠後遺症、長新冠絕對榜上有名。除了新冠肺炎為確診者的呼吸道及肺部造成呼吸困難、喘、咳等急性以及長期影響之外，日常還有許多傷害肺部的原因深藏在身邊卻遭忽略，像是日常使用香水、室內香氛等行為，就是其一。

●不吸菸也會得肺癌！揪出悄悄傷肺的隱藏殺手

如果不是因為肺已受損而喘不過氣，一般人平日不會經常感受到「正在呼吸」這件事。除了已知吸菸會造成慢性阻塞性肺病（COPD）、慢性支氣管炎和肺氣腫，也是導致肺癌的關鍵之外，臨床上也發現肺癌及傷肺的風險因子，比想像中更多元，連許多人喜愛的香氛蠟燭、精油，都很有可能造成肺部刺激。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●肺的強度靠鍛鍊！最強養肺招數學起來

中醫師吳明珠在《吳明珠教你養好肺》書中提到，肺的強弱靠鍛鍊，最有效的方法是透過運動，促進肺的血液循環、加強肺活量，維持肺泡的彈性。醫師強調，只有彈性佳、潤澤度夠的健康肺，才能收放自如，調整身體所需的氣。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

吳明珠中醫師強調，咳嗽、過敏、掉髮、便祕、皮膚粗糙暗沉等看似常見的小問題，其實可能都是肺的大問題，當肺不好時，全身機能都拉會拉起警報。養成鍛鍊肺機能運動的習慣，讓肺打造自體防護第一線，在疫情下格外重要。

※中時新聞網提醒您：吸菸有害健康※