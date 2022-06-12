為串聯山城地區公共運輸路網，滿足豐原、東勢、石岡、新社等地區民眾日常轉運所需，台中市政府交通局興建地下2層、地上5層具公共運輸轉乘、停車、商業機能的「豐原轉運中心」，預計今年中啟用，提供市民便捷的交通服務。

豐原火車站東站旁矗立一棟新地標，豐原轉運中心是市民引頸期盼的山城動力引擎，肩負山城轉運樞紐的任務。台中市政府交通局表示，「豐原轉運中心」地理位置緊鄰台鐵豐原車站東側，為地下2層、地上5層的多功能建築，具備客運轉運、停車及商場空間，台鐵豐原車站每日平均進出站人次約14,243人，周邊住商發展蓬勃；外觀呼應地理位置，以台鐵高架鐵道造型作為設計發想，外牆透過許多格柵營造「火車過山洞」的意象，內部公共藝術以「轉運站」、「鐵道」、「流動」、「大眾運輸」、「火車過山洞」等意象，表現主要空間使用機能，融入當地文化背景及歷史涵養、強化轉運站與台鐵的關聯性。

后豐鐵馬道的花梁鋼橋橫跨大甲溪，從橋上可見壯麗景致（圖／台中市政府提供）

豐原轉運中心作為山城轉運樞紐，設置7個客運月台(含2個儲車使用)，民眾可搭乘國道客運往來豐原至台北，並引進至少25條市區客運路線進站；而為解決民眾停車問題，轉運中心設置301格汽車及849格機車停車空間，周邊也設置計程車招呼站、iBike租賃站等交通設施，透過轉運中心的建置，可串聯山城地區公共運輸路網，商場與停車場空間並有效聚集人潮，活絡區域發展，為豐原地區帶來嶄新氣象。

台中幅員廣闊，觀光資源豐富，觀光客不論是自駕或搭乘大眾運輸，首站可選擇豐原轉運中心，前往遠近馳名的廟東夜市不過700公尺、也可選擇鐵路高架下方的綠空廊道，或由台鐵舊山線改建的后豐鐵馬道，沿線風景秀麗，途中可經過后里馬場、花梁鋼橋及九號隧道等景點，騎乘步行、iBike都非常方便，而選擇進入台中山城地區的旅客，可藉由公車轉往和平、東勢、石岡、新社等地，豐原轉運中心將招商引入零售服務，規劃商場空間，豐原轉運中心將成為豐原新地標，引領民眾能更便捷地探索山城之美。

位於和平區的八仙山，有豐富自然生態資源，帶領民眾體驗山城之美（圖／台中市政府提供）

為滿足民眾停車需求，除豐原轉運中心外，台中市政府交通局積極新闢立體停車場，優先於鐵路、捷運、公車轉運中心等交通節點及精華商圈周邊建設，例如即將完工的舊社立體停車場，緊臨北屯區舊社公園、台中捷運松竹站、台鐵松竹站交通節點；而近期正在辦理驗收的大里東榮立體停車場，鄰近中興路商圈；全市新闢立體停車場已啟用4座，興建施工(含規劃及驗收)中共21座，將提供汽車停車格達4,910格，機車停車格4,502格，市府持續辦理停⾞場BOT及OT案，結合民間力量，提供更多更優質的停車空間，並健全周邊大眾運輸建設，方便民眾便利轉乘。