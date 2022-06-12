隨著疫情的擴散，民眾關心的焦點，從「別人」轉到「自己」，從確診、通報、拿藥的爭議轉到「後遺症」。到底本土病例出現哪些後遺症？台灣還沒有任何單位有統計和研究，《康健》獨家統計了兩大確診者社團，發現目前國內確診者康復之後，已經出現超過30種遍布全身的後遺症。

國內目前已有兩百多萬人通報確診，按照通報數：黑數約為1：2～3的比例計算，真正染疫的人數恐怕已經突破500萬，佔總人口比率已經超過20%，這麼多的民眾感染了之後篩陰解隔，到底有多少人出現國外所說的五花八門的「長新冠（long COVID）」後遺症？因為國內疫情曲線來得比國際晚，目前還沒有任何公私部門有任何統計和研究。

但觀察國內兩大確診者交流社團「確診者有話說」和「新冠肺炎確診交流群」共8.5萬的確診者，各式各樣的後遺症其實已經出現。《康健》統計兩大社團5月7日～6月7日為期1個月的社員貼文和留言，統計出31種後遺症，部位遍布全身，皮膚、神經系統、消化系統、內臟系統、肌肉骨骼系統等等人體各系統都有後遺症出現。

《康健》統計的這1個月期間，兩大社團共有700多人貼文或留言提及自己的後遺症，失眠、咳嗽、喘、昏昏欲睡和疲勞、記憶力變差和注意力無法集中是排名前5名的後遺症。

一名確診者在社群貼文表示，他全家染疫，至今已康復一個多月，但大人小孩到現在都還是全身後遺症，「全家（確診）已經1個多月了，小孩後遺症是眼睛癢、身體癢、渾身痠痛、肚子痛、頭痛、想吐、流鼻血；大人後遺症是喉嚨痛、夜尿頻繁、頭暈、頭痛、睡不著、胸痛、呼吸不順。」他的貼文，立刻有民眾留言表示這些後遺症自己全都有。

（圖片來源 / 康健雜誌提供)

●累卻睡不著 後遺症排名第一

在《康健》統計到的後遺症排行榜中，失眠的困擾高居第一，不少民眾表示，篩陰康復之後，每天都很累卻睡不著，非常辛苦。「我睡不著症狀很明顯，之前11點一定會昏睡（熟睡），但現在到半夜兩、三點一樣睡不著。」說自己以前是3秒就入睡的徐姓民眾說。但也有人非常幸運，以前中午才起得了床的人，確診康復之後的後遺症，竟是熟睡自然醒早早就起床，感覺睡得很飽，精神很好。

再怎麼睡都覺得累，注意力不集中和記憶力變差，也在後遺症排行榜中名列前茅。一名蔡姓民眾在社群裡貼文問：「請問大家確診後（後遺症）會一直放空嗎？這也是腦霧的一種嗎？還會偶爾突然像貧血那種暈眩？」多名民眾回應自己也變得很難集中注意力，記憶力感覺明顯變差，想表達的事物卻想不起該用什麼話語表達。

（圖片來源 / 康健雜誌提供)

●以前跑全馬 如今爬個樓梯都喘

此外，喘，在後遺症排行榜中高居第3。「肺活量變得很差，原本可以跑全馬，現在爬樓梯就開始喘，」一名跑馬拉松的民眾表示。

一名范姓民眾，全家4人確診，夫妻兩人也都有喘的後遺症，「一家四口感染第13天，後遺症有3人有，我心臟絞痛、喘不上、 聞到燒焦味、睪丸抽痛；」他指出，太太則是除了喘之外，還出現掉髮、胸口痛。

●免疫力對抗病毒衝過頭 引發蕁痲症

皮膚出狀況雖然沒有排進後遺症排行榜前5名，但許多人表示康復後皮膚變得很不好，動不動就過敏，或開始出現各式各樣的疹子，癢到讓人抓狂。

「剛解隔離第2天，全身開始布滿蕁麻疹，確診時都沒有這樣，反而驗陰開始一直照三餐出現，藥局買蕁麻疹的藥膏也沒有什麼用，現在四肢身上都有，快癢死了。」一名黃姓民眾表示，她已經篩陰解隔1個多月了，但身上還是長滿了疹子。

而5月22日確診的另一名民眾6月6日也說：「我吃過敏藥也沒用，癢到連頭皮都癢，我抓到一直去洗頭，整個頭皮都癢到發麻。」有人則說她的手掌關節手指全都淪陷長疹子。

●味覺嗅覺改變 變輕變重都有

也有民眾表示，康復後出現掉髮、記憶力變差，味覺似乎也變了。

「吃東西變得什麼都變鹹、甜的東西都變很甜、小小的辣都變蠻辣（像香辣口味的洋芋片），睡覺幾乎每天都作夢（很亂七八糟的），很容易忘東忘西，有時候話到嘴邊卻怎麼都形容不出來，頭髮掉超多。」

但也有民眾表示，自己的味覺反而變淡了，「尤其是鹹味，感覺放了跟之前一樣量的鹽巴，卻覺得還不夠鹹。」一名王姓民眾則說，康復之後，她竟然變得很能吃辣，「我目前吃什麼都少一味，以前覺得很辣的 ，現在不大辣。」也有民眾表示，康復之後，只吃得出鹹甜，嗅覺完全失靈，口中還不時出現苦味。

台灣疫情大爆發時間至今才兩個多月，隨著確診人數變多和時間拉長，新冠肺炎後遺症的議題，才正開始。