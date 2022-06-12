面對環境中的各種病原體，「勤洗手」是最簡單又有效減少病原體傳播，並預防疾病的重要關鍵，該如何正確洗手才有效？

●肥皂勤洗手 擦乾後再走

食品藥物管理署指出，多數病原體主要透過飛沫或接觸傳染，而正確的手部清潔，能有效減少細菌或病毒從手進入口鼻的機率，達到防疫效果。

用肥皂清洗雙手，一直是國際公認最有效的傳染病防治方式，以肥皂或洗手乳徹底搓洗雙手40秒以上，再用清水沖洗，讓髒污或病原體離開手部，最後要記得一定要擦乾雙手；此外，只有在無法濕洗手的情況下，才使用乾洗手替代。

●洗手後沒擦乾 恐讓細菌不減反增

而根據疾病管制局過去民調結果顯示，國內約六成民眾不知道洗手後沒擦乾，手上細菌會不減反增；有超過六成民眾未落實洗手動作，「洗了等於白洗」。

用肥皂洗手一直是國際公認最有效、最省錢的傳染病防治方式；世界洗手組織(Global Handwashing Day Organization)每年在逾80個國家推動「用肥皂洗手」。

用肥皂洗手可降低44%腹瀉罹病率，是最有效的介入措施，且能有效預防腸道及呼吸道傳染病；然而「洗手後未擦乾」會受環境細菌沾染，竟比洗手前還髒。

●乾洗手 具殺菌、手術前消毒等醫療用途

至於乾洗手的常見主成分為酒精，使用酒精含量60－80%的2－5cc乾洗手液，搓洗20秒以上待手乾，即完成手部清潔。

不過，乾洗手產品眾多，號稱的功效五花八門，但主要功用是殺菌、手術前消毒等醫療用途，是以藥品方式管理，所以外包裝有藥品許可證字號的乾洗手產品，是優先供醫療使用的。

● 特殊情況下 才使用乾洗手維持手部衛生

食藥署提及，過度使用乾洗手可能會導致皮膚龜裂，且不建議皮膚發炎、皮膚敏感或對酒精過敏的人使用。要維持手部衛生，還是以濕洗手為主，萬一在沒有肥皂或清水可清洗手部等特殊情況下，再使用乾洗手即可。