國內Omicron疫情嚴峻，目前雖以輕症者居多，但病毒仍可能對呼吸道系統造成一定破壞，如氣喘、過敏、肺阻塞患者需要格外留意。不過，患有「食物過敏」相關疾病的族群，卻與降低染疫風險有所關聯？背後的運作機制為何？美國國家衛生院（NIH）刊載研究認為，該現象與人體內的「ACE 2」受器有關。

●4千人分析研究表明 食物過敏者染疫風險降50%

由美國國家衛生院資助的「人類流行病學與新冠肺炎反應研究小組」（HEROS），監測近1,400個家庭中，4,000人左右的新冠肺炎感染狀況。其中大約有50%的兒童、青少年與成人患有「第二型發炎」疾病，如食物過敏、氣喘、濕疹與過敏性鼻炎。

研究指派一位護理人員，針對該家戶進行為期2週一次的鼻咽檢測，並填寫每週調查表、固定蒐集血清樣本。經HEROS小組長期評估後，發現依據自我報告或醫師診斷的食物過敏確診者，相較於未患有食物過敏的確診者，感染風險降低50%。報告有食物過敏狀況的受試者，對過敏原產生反應的機率為正常人的3倍左右。

(圖/潮健康提供)

●食物過敏與減少確診率有關？ 研究：免疫蛋白、ACE 2受器是關鍵

不過，HEROS小組並未在氣喘、濕疹或過敏性鼻炎患者中找到關聯性。團隊進一步檢測過敏者血液中的「免疫球蛋白E」（IgE），發現該抗體在食物過敏者中濃度較高，對於避免新冠病毒感染可能有關鍵作用。

研究作者Tina V. Hartert解釋，第二型發炎疾病與呼吸道中的「ACE2受體」降低可能有關。先前的研究即證實，ACE 2受體是新冠病毒入侵細胞的主要通道，因此ACE2受體的稀缺或許限制了病毒的感染能力。另外，食物過敏者的生活習慣，如較少出門用餐、飲食意識較高等，亦可能為減少感染的原因。

(圖/潮健康提供)

●家戶兒童「無症狀感染」機率最高 專家籲提防氣喘、過敏症狀加劇

HEROS小組也透過該研究表明，肥胖可能是新冠肺炎的嚴重危險因子。BMI百分位數每增加10個百分點，感染風險將增加9%；過重者的感染風險，相較正常受試者而言上升41%。Hartert表示，從鼻咽檢測中蒐集的基因分析結果顯示，體內發炎環境的丕變可能與BMI數字增加有所關聯。

另一項重要的發現是兒童的「無症狀感染率」為75%，相較於青少年的59%、成人的38%而言，兒童感染更容易形成隱形傳播鏈。在單一確診者被感染的家庭中，有58%機率會同時將病毒散播給多個家庭成員。

Hartert指出，在該研究中雖未發現氣喘與染疫風險間的關聯性，不過若病毒影響呼吸道，仍可能對氣喘或過敏性鼻炎患者造成影響。

「研究發現，兒童的無症狀感染機率更高，可能是家戶傳染中的主要傳播者。若兒童不幸染疫，不僅家庭成員染疫的風險增加，還可能導致氣喘與過敏的症狀加劇。因此，家長需額外提防兒童染疫的可能性，因為其往往為氣喘或過敏性鼻炎的好發族群。」Hartert表示。