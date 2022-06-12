縣市首長選舉將在年底舉行，國民黨高雄市長將派誰參戰，引發政壇關注。傳國民黨智庫執行長柯志恩被點名出戰，柯對此表示，黨主席朱立倫確實有徵詢她，若黨中央做民調是她最高，那就認了。中廣董事長趙少康則表示，柯若出戰高雄市長，「也不錯」。此消息引熱議，大批網友不禁感嘆，為何國民黨在高雄選舉如此辛苦？

針對高雄市長人選，趙少康9日在《少康上線啦》節目中表示，高雄市前副市長葉匡時稱絕無可能，並指朱立倫已徵詢過他，他說不選，並推薦柯志恩。柯也證實朱曾勸進，柯也鬆口表示，如果民調勝出就認了。

對此，趙少康則認為，如果柯志恩出戰高雄市長，「也不錯」，因為柯的形象不錯，也曾任淡江大學的副校長。現場來賓國民黨台北市議員李柏毅表示，柯的戰鬥力很強，高雄需要打一個有戰鬥力的選戰，而不是派一個隨隨變變、敷衍了事的人，他期待優秀的候選人來代表國民黨參選高雄市長。

此消息引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「看得真的好難過、好想哭，為什麼藍營在高雄會戰得如此辛苦？」「高雄是綠營聖地，能怎樣？只能哭」、「國民黨無論派誰，高雄都穩輸的啦！」「如果817是『死忠的』，那高雄就是滿滿死忠的」、「大家都不想選高雄，感覺柯志恩也有點勉強，但她確實是人才沒錯」、「就算這次輸了，國民黨也不能放棄栽培當地戰將，養兵千日用在一時」。