疫情解封在即，不少人磨刀霍霍準備出國。但，你可知道，疫情期間即便大家無法出國，仍有數萬架的「無人」飛機在歐洲上空行駛，宛如「幽靈航班」。

這不是駭人聽聞的鬼故事，而是歐盟規定所造成的「幽靈航班」奇景異象——所謂「幽靈航班」，就是機上無乘客，或只有一、兩位乘客的航班。

飛機每飛一趟，包括機師人員、燃油成本、起飛檢查等行政流程，一趟2.5小時的短程航班平均飛行成本約1.2萬美元，但為何航空公司寧願白花錢，也要讓飛機按時起飛？

答案：因為機場使用權競爭激烈。若飛機不按照機場配給的時段起飛，將會失去機場使用權，航空公司可能就要砍掉該機場的航線。

以世界最忙碌的希斯路機場（Heathrow Airport）來說，2021上半年共有34萬個起降需求，但機場僅能提供29萬個使用權。

使用權每半年調整一次，如果某一航空公司上半年表現良好－－超過80%的航班都準時起降，那該公司就能無條件保留原有的使用時段。

疫情期間，旅客人數驟降。歐盟宣布將80%的飛航門檻降到50%，但因今年4月疫情狀況改善，門檻又調高到64%，預計今年10月底，會再恢復八成的門檻。

對比歐盟的高門檻，美國在2020年3月起，就暫停航班門檻規定，直到10月底才恢復，讓航空公司不用為了保留使用權派出幽靈航班。

國際航空運輸協會（International Air Transport Association）總幹事沃爾（Willie Walsh）在去年7月就提醒，歐盟在疫情期間過高的飛航率，會造成環境及航空業的財務浩劫。

根據綠色和平組織估計，全歐洲在今年上半年將有超過10萬個幽靈航班，碳排量相等於140萬輛汽車的碳排放量。

這對一向倡議環保、減碳的歐盟來說，簡直不可思議。綠色和平組織歐洲運輸組發言人舒斯特（Herwig Schuster）就曾批評：「世界正處在氣候危機，這種無意義的、造成嚴重汙染的幽靈航班，與歐盟的環保言論非常矛盾！」

歐盟為何無法仿照美國，在疫情期間取消飛航率規定？可能的原因有二：第一，歐盟各國對於飛航率限制的規範不同，要協調統一，太花時間。

第二，因為航班是從A國飛到B國機場，只要A、B兩國規範不同，航空公司為了自保，還是得派出航班。

而且，飛機仍是高碳排的交通工具。瑞典甚至有專門的單字「flygskam（飛行恥辱）」，來形容個人搭高碳排的飛機，是羞恥的事。

根據《衛報》報導，歐洲約有一半航程都是小於1,500公里的短途航班；相比同樣行程的火車，排碳量高達19倍。

為了減碳，牛津大學一項民意調查顯示，超過三分二的歐洲人，寧捨短程飛機，改搭火車。疫情前歐洲甚至興起「火車旅遊」浪潮，意外替鐵路業者，帶來不少收益，歐洲最大鐵路公司OBB的2018年旺季業績成長10%。去年適逢歐洲鐵路年，比利時推出「歐洲快車」，可以繞行全歐。各國鐵路業者也積極恢復長途夜間車，今年起更多了新路線，包含法國往返奧地利、荷蘭往返瑞士、德國往返維也納等。

歐盟也訂下2040年核心鐵路的行駛速度至少達到160公里目標，歐盟副主席提默曼斯（Frans Timmermans）也表示考慮減免火車的增值稅。在降低票價、提升速度助攻下，歐盟希望在2030年高鐵運輸量能增加1倍、2050年增加2倍。

台灣四面環海，出國還是只能仰賴飛機；但在旅遊地短程移動，選擇火車、巴士，除了環保之外，當列車駛過異國城市，窗外一幕幕的風景，或許更增添旅行風情。