九合一大選將在年底登場，台北市長柯文哲任期也將屆滿，9日是他倒數第2次到議會的市政總質詢。「頭號柯黑」台北市議員王世堅再循慣例準備驚人創意禮物，此次送上一面歐式風格的鏡子，呼籲柯回辦公室後攬鏡自照，看看自己的靈魂，並要對方「承認錯誤從中學習」，再度引發網友討論。
柯文哲當場則是笑問，「這是送的還是會拿回去？如果當道具我就不接受」，王世堅則說，過去送的腳踏車和書本柯都收了，這次送的鏡子就好好收著，回家好好照照自己，最後該面歐式古鏡由柯幕僚代表收下。該段畫面引發網友熱議，有人就在相關報導影片底下留言，「真的超級好笑也太綜藝」、「王委員一年也花不少錢，送好多禮物喔」、「被政治耽誤的綜藝咖」、「王世堅要準備這些禮物，想必也用心良苦」、「愛的表現」、「真愛」、「扶龍王這些定情信物量有點大」。
至於究竟在柯文哲任內，王世堅送過柯文哲哪些「禮物」，以下為《中時新聞網》特別盤點清單：
●龍袍：批評之前柯自許天子的言論，特別準備了龍袍獻給柯，表達諷刺的意思。
●素顏面具：酸柯很忙，每天有各式各樣的作秀耍寶行程，要柯拿回去好好想清楚，要用什麼面容面對市民。
●孫子兵法：希望柯能引用。
●饅頭、錦旗一面(狂賀柯文哲縣市長施政滿意度全國倒數第一)：嘲諷柯已經開始「數饅頭」，每天混日子。
●稻草人：指柯「有魂無體、就像稻草人」讓目前都更案弊端叢生。
●魔戒：希望柯不要戴上魔戒權力上身就拔不下來。
●木馬：表達對於柯的兩岸說法不滿。
●一根湯匙+畚箕：要柯不要「講的一畚箕、做嘸一湯匙」。
●運動毛巾：反省，因為你只在乎你自己。
●抓癢棒：處理市政就像抓癢，癢的不扒，不癢的扒到血流血滴。
●聽診器：望聞問切，對症下藥。
●腳踏車：痛批柯一日北高的自行車哏，沒有最瞎只有更瞎，當場送腳踏車。
●行李箱：痛批柯瘋總統、無心市政，準備「禮物」白色行李箱送給柯，要選總統就不要牽拖，做了斷讓你打包走人。
●故事書：送上故事書「大青蛙愛吹牛」給柯文哲，備詢台前更被貼上青蛙與柯文哲的合成照。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。