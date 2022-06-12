圖為台北市長柯文哲9日赴台北市議會進行總質詢，北市議員王世堅特地送上一面大鏡子給柯文哲，希望他透過鏡子，看看自己的靈魂。（資料照/季志翔攝）

問世堅情為何物！ 盤點那些王世堅送給柯文哲的禮物

九合一大選將在年底登場，台北市長柯文哲任期也將屆滿，9日是他倒數第2次到議會的市政總質詢。「頭號柯黑」台北市議員王世堅再循慣例準備驚人創意禮物，此次送上一面歐式風格的鏡子，呼籲柯回辦公室後攬鏡自照，看看自己的靈魂，並要對方「承認錯誤從中學習」，再度引發網友討論。

柯文哲當場則是笑問，「這是送的還是會拿回去？如果當道具我就不接受」，王世堅則說，過去送的腳踏車和書本柯都收了，這次送的鏡子就好好收著，回家好好照照自己，最後該面歐式古鏡由柯幕僚代表收下。該段畫面引發網友熱議，有人就在相關報導影片底下留言，「真的超級好笑也太綜藝」、「王委員一年也花不少錢，送好多禮物喔」、「被政治耽誤的綜藝咖」、「王世堅要準備這些禮物，想必也用心良苦」、「愛的表現」、「真愛」、「扶龍王這些定情信物量有點大」。

王世堅送「超大鏡子」給柯文哲 再贈8字籲：好好看看自己的靈魂

至於究竟在柯文哲任內，王世堅送過柯文哲哪些「禮物」，以下為《中時新聞網》特別盤點清單：

●龍袍：批評之前柯自許天子的言論，特別準備了龍袍獻給柯，表達諷刺的意思。

圖為台北市長柯文哲2018年4月進議場進行施政報告前，市議員王世堅發言，批評之前自許天子的言論，特別準備了龍袍獻給柯文哲，表達諷刺的意思。（資料照/鄭任南攝）

●素顏面具：酸柯很忙，每天有各式各樣的作秀耍寶行程，要柯拿回去好好想清楚，要用什麼面容面對市民。

民進黨議員王世堅2018年7月酸柯柯文哲很忙，每天有各式各樣的作秀耍寶行程，把台北市長當成康樂股長，每天戴生旦淨末丑面具，什麼都當就是不當市長，他送上一張「素顏面具」，要柯拿回去好好想清楚，要用什麼面容面對市民。(資料照/鄧博仁攝)

●孫子兵法：希望柯能引用。

●饅頭、錦旗一面(狂賀柯文哲縣市長施政滿意度全國倒數第一)：嘲諷柯已經開始「數饅頭」，每天混日子。

台北市長柯文哲2020年9月赴市議會進行施政報告，還沒開始就先遭到議員杯葛，提出權宜問題發言。民進黨議員王世堅（左）則準備饅頭、錦旗致贈給柯文哲，直言「首都市長這位子已經成了柯文哲雞肋」，嘲諷柯已經開始「數饅頭」，每天混日子。（資料照/鄧博仁攝）

●稻草人：指柯「有魂無體、就像稻草人」讓目前都更案弊端叢生。

台北市長柯文哲（圖）2019年11月出席台北市議會市政總質詢，市議員王世堅準備稻草人道具，指柯「有魂無體、就像稻草人」讓目前都更案弊端叢生。（資料照/王英豪攝）

●魔戒：希望柯不要戴上魔戒權力上身就拔不下來。

台北市長柯文哲（右）2021年9月出席市議會進行施政報告，市議員王世堅（左）首先發言就直接批評柯文哲各項政策的疏失，同時拿出一個代表權力的魔戒送給柯文哲，希望柯文哲不要戴上魔戒權力上身就拔不下來。（資料照/鄭任南攝）

●木馬：表達對於柯的兩岸說法不滿。

●一根湯匙+畚箕：要柯不要「講的一畚箕、做嘸一湯匙」。

●運動毛巾：反省，因為你只在乎你自己。

北市長柯文哲22016年9月在市議會進行施政報告，民進黨台北市議員王世堅(見圖)送與柯文哲一條印有「反省，因為你只在乎你自己」的毛巾。(資料照/杜宜諳攝)

●抓癢棒：處理市政就像抓癢，癢的不扒，不癢的扒到血流血滴。

●聽診器：望聞問切，對症下藥。

台北市議會2017年6月進行市政總質詢，台北市議員王世堅（左）質詢台北市長柯文哲（右）時，送柯文哲一只聽診器，期盼他能成為市政良醫。（資料照/劉宗龍攝）

●腳踏車：痛批柯一日北高的自行車哏，沒有最瞎只有更瞎，當場送腳踏車。

市議員王世堅（左下）2021年4月在議會痛斥市長柯文哲（右）假藉推廣自行車之名行銷自己，並致贈貼有「政治不難 找回網軍而已」字樣的腳踏車給柯。（資料照/范揚光攝）

●行李箱：痛批柯瘋總統、無心市政，準備「禮物」白色行李箱送給柯，要選總統就不要牽拖，做了斷讓你打包走人。

台北市長柯文哲（右）2019年4月10日赴議會施政報告，但9日仍請假大甲媽祖遶境，引發國、民兩黨議員抨擊，杯葛施政報告。民進黨市議員王世堅（左）率先提出程序問題發言，痛批柯瘋總統、無心市政，準備「禮物」白色行李箱送給柯，要選總統就不要牽拖，做了斷讓你打包走人。（資料照/陳怡誠攝）

●故事書：送上故事書「大青蛙愛吹牛」給柯文哲，備詢台前更被貼上青蛙與柯文哲的合成照。