奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享6/13～6/19星座運勢，射手座事業運最旺，天蠍座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺；另外天秤座事業運需要留意，處女座愛情運需要留意，獅子座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友辦事不順利，不像過去那麼得心應手，這是因為下周的思緒不像以往那麼清晰，只看見事情的表面，導致不太敢放手去做。

▍金牛座

整體運勢★★★★

對於現況感到不太滿意，想突破現況，將會是上進的一周。奧斯提醒金牛朋友下周不要太驕傲，與他人相處或討論事情時，記得要收斂自己的傲氣。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子朋友情緒起伏較大，要注意自己的情緒反應。另外下周面對一直以來堅持的事情，將會產生些許的無力感。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹座朋友會感到有點寂寞，因為有些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。奧斯建議要適時的接受外援，情況會改善許多喔！

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友變得比較盲目，面對夢想不再那麼積極，行動力下降，物質慾望增大，因此要拿出自制力，避免多餘的支出，否則恐會破財。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友對於目前的生活感到不滿足，因此願意花心力思考如何改變現況。愛情運需要留意，有伴的朋友，下周要多加注意和另一半的相處，可能將有爭執產生，甚至會波及到周遭的人，建議下周和另一半的關係要多加留意，也多避免因為自己情緒而影響一半的狀況喔！

▍天秤座

整體運勢★★

下周天秤朋友變得怠惰，面對周遭的人事物都提不起勁，思考不夠周全，建議面對事情要多想一點，以避免決策錯誤。事業運需要留意，面對目前的工作有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要避免這樣的情況喔！

▍天蠍座

整體運勢★★★★

下周對於成功的渴望增強許多，讓天蠍朋友行動力提高，且對於現況感到滿足，手邊的事情都當在掌握之中，讓自己感到安心。愛情運最旺，雙方對於感情的共識提高，願意繼續付出，感情順利升溫。

▍射手座

整體運勢★★★★

射手朋友下周充滿喜悅與滿足，對於周遭環境也適應良好，是個開心愉悅的一周。事業運最旺，獲得不少同事的幫助，讓自己在工作上能夠有不錯的進展，有望完成手邊的任務，對於工作的掌握度也提升許多。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯朋友自信提升許多，也因為如此，吸引到眾人的矚目，下周金錢運最旺，正偏財運都相當良好，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的進帳喔！

▍水瓶座

整體運勢★★★

大環境的不穩定，讓水瓶朋友感到不安、惶恐，因為如此，下周會積極尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周。

▍雙魚座

整體運勢★★★★

下周雙魚的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會。奧斯要提醒，雖然行動力的提升讓你更加積極，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】