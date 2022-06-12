近年來，兩岸關係越演越僵化，蔡政府的「抗中保台」、「聯美抗中」路線逐漸鮮明，而我國2022年底九合一大選與2024年總統大選將至，中國大陸卻在此時封殺台灣石斑，讓民進黨人士群起撻伐。對此，藥師林士峰昨（11）日就在臉書上細數民進黨執政下的「9大悲劇」，引發討論。

林士峰昨日在臉書上表示疑惑「拿掉抗中保台撐香港的民進黨，還剩下什麼？」隨即更列出了9大項的悲劇，分別為「防疫措施落後部署」、「3+11會議記錄黑箱」、「礦業法修改難產」、「脆弱的供電系統」、「脆弱的供電系統」、「台鐵改革遙遙無期」、「通膨壓力與日俱增」 、「醫療環境持續惡化」、「房市三箭打偏」及「塔綠班出征」，而這9點列出後，也引起許多網友共鳴，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「剩下一張嘴…講講整畚箕，做不到一湯匙！」、「民進黨很會利用意識形態騙人民，結果實際一場空」、「剩騙票功能」、「在選舉這塊…塔綠班天下無敵」、「演得特別噁心」、「光是房價就夠讓人肚爛了，連租房子都貴得要死，租賃專法也不敢弄出來」。