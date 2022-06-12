胡宇威曾把當科學家當成夢想。（陳俊吉攝）

現在的胡宇威事業如意，愛情也得意。（陳俊吉攝）

胡宇威去年初拍攝《親愛的亞當》時腳傷未癒，過程相當辛苦。（八大提供）

胡宇威愛情事業兩得意。（陳俊吉攝）

胡宇威近年主演的偶像劇主角大多絕頂聰明，在《王牌辯護人》是天才律師，在正熱播的八大《親愛的亞當》中他是被創造出來基因編輯寶寶，擁有凡人沒有的天賦；戲外的他謙虛表示不敢說自己是聰明的人，但從小確實很崇拜那些聰明的科學家，也曾立志要當科學家，不料後來卻被自己的老師澆熄了科學家夢！

胡宇威日前接受專訪時回憶，他求學過程中曾遇見一位非常聰明、曾在NASA工作的老師，很有熱情地想把所知所學教給學生，「我這老師已經禿頭，頭髮掉到只剩一小片，但他還是堅持要把這片頭髮撥到另一邊、繞一圈，我們每次看他上課都無法專心，會忍不住一直盯著他的頭髮，有次一陣風吹過去，就真的把老師的頭髮吹開了！」他說，因為老師以前做實驗研究，碰過很多化學物品，可能因此影響他的頭皮，「當時快畢業了，我因此決定不要跟他一樣走科學研家的路了，因為我不想要也變成禿頭！」他的科學家夢也因此破碎。

他說，自從科學家夢破碎後，他也一度受電影《捍衛戰士》影響，想考海軍飛官，「但我視力不行！後來又因為從小學武術，有功夫底子，一度想要當整骨醫師，卻因為在佛州，要離開家太遠，所以又放棄了。」接連演出天才角色的他表示，其實自己從來不會嚮往成為那麼聰明的人，從角色中體會到的是：「我只想要當凡人，因為知道愈多，有時只會帶來愈多痛苦！」

胡宇威年初宣布向愛情長跑的陳庭妮求婚成功，被問結婚後是否有不一樣的親密戲條件限制？他說兩人都知道彼此要什麼，一直以來也都滿尊重彼此工作，「要說限制，本來就已經有那些尺度限制了。我的話，最大尺度露屁股還OK！我們都是專注在作品上，如果是為了角色成立、讓劇情有說服力，必須要有的畫面就都可以接受。雖然本就滿保守，也當然不希望對方拍親密戲，但還是要以專業角度相互尊重。」

自從宣布喜訊後，似乎常被誤會已經兩人已經是夫妻，胡宇威也強調其實還沒結婚，現在就連想要定下婚期也覺得太難，「一定要等疫情過去！等到所有防疫限制不要這麼嚴格、規定鬆綁了，不用隔離最好」，因為他爸媽之前從紐約來台灣時已隔離過，「他們不想要再隔離一次，太痛苦了。我也可以理解，加上不想要大家因為參加婚禮而傳染來傳染去，所以會先等等。」他坦言當然也可以先登記結婚，但不想要跑兩趟，所以打算辦婚宴時一起辦結婚登記，「但也可以先規劃婚禮了」。

胡宇威2020年12月在《全明星運動會》健球自主訓練時受傷，導致右腳踝骨折，後來《親愛的亞當》開拍時，他腳傷未癒，根本還打著石膏、穿防護鞋，連走路都困難，他感動地說：「這個劇組太善良，非常照顧我，導演也很貼心總是無時不刻問我的狀況，我再根據自己狀況告訴他今天可以挑戰走幾步。一有機會他們就會讓我休息，甚至為我量身打造了很多拍攝時的器材。古時候的羅馬戰車是人站在車上、馬在前面拉著車跑，我拍跑步戲的真實狀況是，人在前面拉著車、我坐在椅子上，演出跑步的動作！這劇組實在太用心了，變出好多難以想像的器材，可以拍出我好像完全沒事的樣子！」

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