【愛傳媒蔡詩萍專欄】五月十五日，跑完苗栗泰安原鄉祕境馬後，沒想到隔幾天染疫，居家隔離，自主健康管理，一整個月沒有好好練跑，體力下滑多少？！自己也不知道。

尤其六七月，天氣炎熱，馬拉松賽事的淡季，偶有一些賽程，也多半以半馬為主。對酷愛跑馬的人，確實是蠻荒蕪的心情！

新店真武山受玄宮大概也這樣覺得吧，他們在六七八幾個月裡，依舊維持了每週辦小規模馬拉松的熱誠，讓跑馬的人，可以維持規律跑馬，「以賽代訓」。

我挑了六月十一日這一場，想說試試看吧，到底一個月沒怎麼練，可以撐多久？清晨，三點半起床，四點摸黑出門。在小七買了咖啡，麵包，店員看我一身跑步的裝扮，還羨慕的說，又要跑馬嘍。我點點頭。

車到受玄宮，四點四十了，天際微微發亮。停好車，拿了號碼布，戴上手環晶片。賽程上說了：去程五點三公里處折返回出發點算一趟，全馬要來回四趟。

受玄宮的年輕宮主黑小銘，親自為大夥服務，人來的不多，二十位吧，大多都認識，每個都說要維持跑全馬的動能，不能讓腿軟了。五點，鳴槍，跑在五點多山路上，蠻舒服的。

去程，都是緩上坡，我的跑步軟體，顯示大概海拔上升了兩百多公尺，但五公里都是上坡，回程相對輕鬆。

第一趟，我很樂觀，不錯喔，體能還可以。第二趟，上坡就感覺吃力了。要比起受玄宮之前四月間在宜蘭頭城辦的金錢龜場全馬，那受玄宮所在的獅子頭山，這段全馬定點往返四趟，相對輕鬆很多。

但，但我就是覺得，第二趟開始，十公里以後，我的腿漸漸沒力，呼吸調配開始不時混亂，就是你抓不準規律跑步的穩定性，越跑越感覺到喘。

有可能是染疫復原後不久的後遺症嗎？不知。還是這一個月沒有好好練長距離？不知。反正，我跑完第二趟的去程上坡五公里後，在折返點，就連講話都很懶了，因為喘得很。

下坡時，我開始想：主辦單位給的全馬時間很人性，要慢慢跑，或慢慢走，也是很可以完賽的，但，我還是會感到很疲憊，與其那樣，要不要乾脆，改成半馬，跑完就回家找老婆女兒「塞奶」，說爸爸今天好累跑不動喔！

人很奇怪，越這樣想，腳步就越慢，心情開始有遊山玩水的念頭了。

慢慢跑回去的路上，不知道是不是有跑友已經感受我的身體，我的腳步，我的面部表情，已流露出要放棄全馬的念頭，竟然在回程時，看到黑小銘騎著機車往我駛來，給我一瓶水，問我還ok嗎？

我說，跑完半馬很ok。他笑笑，幫我拍了幾張照，便放心回頭了。接下來，心意已決，我就便慢慢的跑，十七公里，十八公里，十九公里，還數度湊近廣平路邊，望著廣平溪水嘩啦啦的流著。

前幾天梅雨季，雨勢大，溪流激盪響亮。二十公里了，受玄宮就在前方了。跑完第二趟，讓手環晶片感應過，我脫下手環給服務台，顯示我「毫不戀棧」後半馬的決心！

在受玄宮提供的簡單沐浴下沖洗好，驅車回家。一路上，不少自行車騎士，迎面往山上騎來。烏來是練車很好的環境，山巒起伏，坡勢上上下下，沿途小店也多，隨時可以補給。

之前，跑馬前輩邵老師辦的「新店香魚馬」，就有一大段是從濛濛谷沿著翡翠水庫集水區，一路繞進廣興國小分校，再沿著山，往廣興橋，出到新烏路，再折回去的，難怪我清晨上山時，始終感覺這段路好熟悉。

我清晨四點出門，跑完紮實的半馬21公里後，回到家，才九點多！什麼概念知道嗎？就是我到了家門口，進門後，家裡一片隔夜未醒的氣氛，靜悄悄。

我想起來，今天週末嘛！太座，女兒，肯定是安安穩穩睡到自然醒。原來跑半馬，跑全馬，差這麼多呢。全馬回家，多半中午了。半馬呢，回家還可以幫未起床的家人，備早餐呢！

感謝真武山受玄宮的安排賽事。感謝那幾十位跑全馬的夥伴，我悄悄完賽半馬便撤了，沒跟大夥說再見。我們下周，六月十八日，在受玄宮再見吧！我會加把勁努力跑完全馬的！

作者為知名作家

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