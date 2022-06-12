桃園市長選戰，國民黨提名前行政院長張善政，民眾黨則派出立委賴香伶，民進黨仍未決定人選，其中以前立委鄭寶清與立委鄭運鵬被看好。Youtuber《比特王出任務》前往桃園市進行50人的街訪民調，結果張善政以19票領先，鄭運鵬則以17票居第二，鄭寶清為11票、賴香伶3票；並分析指出，張善政票數雖領先，但許多優勢還末發揮出來，而民進黨籍的鄭寶清與鄭運鵬兩人票數相加，仍比張善政高。

針對桃園市長選戰，Youtuber《比特王出任務》在桃園市進行50人的街訪民調，詢問「桃園市民最喜歡哪一個人選？」並提供張善政、鄭運鵬、鄭寶清、賴香伶等4個選項。一位正妹表示，「這些人我都不太認識，我們這邊的都比較熟悉立委呂玉玲」，後來她選擇鄭運鵬，「因為他(鄭運鵬)就是我們桃園人啊」。還有一位女生選擇鄭運鵬的原因則是，「因為看起來比較順眼」。

一位婦人則選擇鄭寶清，她說，「有印象的是鄭寶清，因為另外3個好像比較少看到相關的資訊 ，因為我們最近都比較沒有看新聞，可能就是面(看)板或者是...」。 同行的先生接著補充說，「比較常聽到這樣子」。

還有一位先生被問到會投給誰時表示，「應該是張善政吧，因為真的對民進黨太失望了，我也不喜歡國民黨，而民眾黨在這邊沒有經營，但是我喜歡柯P，不知道賴香伶要選，所以文宣、空戰可能要加強一下」。一個年輕男生也選張善政，原因是「可能比較不是政治背景」。另外一位先生則坦言投給張善政的理由是「我本來就是支持羅智強的，可是羅智強很可惜，這次沒有辦法，所以我還是會投給差不多理念的 」。

一位女性上班族則選擇投給賴香伶，「因為對目前的執政黨跟那兩大黨，都沒有太大的好感，因為政黨而投給她(賴香伶) 」。

《比特王出任務》分析指出，張善政在地方上的知名度還算可以，雖然才剛開始經營，但許多人透過電視媒體，其實對他都有普遍的認識，投他的都是國民黨支持者居多，但也有些原本是綠營或中間的選民，但是選舉才剛開始，張善政許多優勢還末發揮出來。而該街訪民調的選項中，民進黨有兩位，有分票的現象，所以國民黨要打贏這場選戰，還需要多多加油。