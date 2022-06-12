烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴11日表示，烏克蘭仍掌控北頓內茨克市（Sievierodonetsk）阿佐特化工廠（Azot），有數百名平民躲在那座化工廠內避難。

俄羅斯支持的分離主義分子稍早前宣稱，有300到400名烏克蘭戰士被圍困在當地。

親俄羅斯分離主義分子控制盧甘斯克州部分地區。蓋戴（Serhiy Gaidai）在Telegram發文表示，「有關阿佐特化工廠遭圍困的資訊是謊言。我們的部隊正守住北頓內茨克一個工業區，且正在摧毀城鎮內俄軍」。

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭已邁入第4個月，位於烏東盧甘斯克州的小城市北頓內茨克已成為俄軍在烏東挺進的焦點所在。

烏克蘭當局先前表示，約800人躲藏在阿佐特化工廠地下多個防空避難設施，包括約200名員工和600名北頓內茨克居民。

俄羅斯支持的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）代表米洛什尼克（Rodion Miroshnik）11日晚表示，部分平民已開始離開。

米洛什尼克在網路發文表示：「偶爾交火，他們（烏克蘭守軍）可能仍挾持數百名平民當人質。」路透社無法立即驗證他的說法。

米洛什尼克稍早前表示，300到400名烏克蘭戰士以及平民被圍困在那座化工廠，且一直試圖協商要求讓他們撤往利西昌斯克（Lysychansk），即位於北頓涅茨河對岸的北頓內茨克孿生城市。（譯者：劉學源）1110612