每年秋冬都是流感（influenza）的好發季節，由於病毒變異快速，除了每年定期施打疫苗，至今仍沒有更有效的方法來預防染上流感，但《病毒》（Viruses）期刊上最新的一項研究發現或許將改變這種局勢。

●不仰賴免疫系統的流感救星？

感染流感病毒會帶來頭痛、咳嗽、肌肉痠痛等全身性症狀，雖然多數情況下不會危及生命，但其引發的嚴重併發症仍可能導致患者住院甚至死亡，根據美國疾管中心（CDC）統計，流感每年在美國約造成 1.2-5 萬人死亡，其中重症併發多見於老人、小孩及慢性疾病患者。

儘管可以透過每年定期接種季節性流感疫苗來提升保護力，但流感疫苗並不總是能夠發揮成效，雖然尚未明白是什麼導致疫苗保護力出現差異，但科學家認為，主要原因可能與免疫系統的複雜度及病毒突變情況有關。

那麼是否有不仰賴免疫系統阻擋流感病毒的方法呢？加州大學河濱分校（UC Riverside）的新研究顯示答案或許是有的。

在這篇新研究中，團隊發現最常見的 A 型流感病毒與 B 型流感病毒都需要與 SUMO（Small ubiquitin-like modifier）蛋白質接觸，才能在體內複製增殖並感染更多細胞，也就是說如果能阻斷這種關鍵蛋白質，就能有效防止流感病毒複製。

●阻斷關鍵蛋白質來防止病毒複製

SUMO 化（SUMO-ylation）已知在病毒與人體的交互作用間扮演著重要角色，在針對流感病毒的深入研究中，研究團隊進一步發現，許多病毒蛋白直接被 SUMO 化修飾，其 SUMO 化位點的突變也對病毒生長有顯著影響；以團隊最近在 A 型流感病毒 NS1 和 M1 蛋白上發現的關鍵 SUMO 化位點為例，突變不是顯著減少病毒複製，就是完全阻擋病毒生長。

經過後續對抑製劑的篩選，加州大學河濱分校生物工程副教授 Jiayu Liao 發現，名為 STE025 的新 SUMO 化抑製劑可以完全阻斷 B 型流感病毒的複製。實驗顯示，使用 SUMO 化抑製劑處理後的 B 型流感病毒，其 M1 蛋白缺乏 SUMO 化過程，且無法在人體細胞中複製。

儘管還需要更多研究才能徹底了解 B 型流感病毒對 SUMO 化的依賴情況，以及 A 型流感病毒對抑制劑的反應，但這項發現仍證實了 SUMO 化在流感病毒生命週期中的重要性，同時也為流感治療開啟了許多新的可能，在面對如 SARS-CoV-2 等其他呼吸道病毒治療上或許也具有相同應用潛力等待探索。