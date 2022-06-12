當年奪下「馬來西亞小姐」后冠並角逐世界小姐榮譽的楊紫瓊，以選美佳麗身分出道，自小學習芭蕾專業的她，很快找到擅長的戲路，成了如今聞名全球的「功夫皇后」，多年來戲約不斷的楊紫瓊，始終保持精實身材，她本人到底有多瘦？Janet(謝怡芬)昨天貼出一張兩人的同框照，讓人看了驚呆。

曾受邀擔任「龐德女郎」的楊紫瓊，2000年時出演大導李安作品《臥虎藏龍》，於全球大爆紅，她也成為好萊塢動作女星中的佼佼者，而最近她的新片《媽的多重宇宙》票房開紅盤，讓她再紅一波，外界也見證她寶刀未老，是集實力派演技與武打功力於一身的超級巨星。

Janet貼出與楊紫瓊的合照，後者竟比她還要瘦，成為討論亮點。(翻攝自Janet Hsieh 謝怡芬臉書)

昨天(6/11)Janet在臉書po文，分享了在美國的生活中，那些精彩、難忘的時刻，開頭就是與楊紫瓊的合照，依兩人身上的裝扮，這張照應是5月份在洛杉磯的Gold House晚宴拍攝的，當天楊紫群穿著粉色露單肩極簡剪裁洋裝，Janet則披著大紅色披肩入鏡，兩人露出燦爛的笑容比肩合影，看上去非常開心。

Janet也寫道，楊紫瓊是她的偶像，這張同框照根本讓她美夢成真，但最吸睛的，是兩人的身材，Janet去年才生下二寶，如今她已經完全瘦回產前的模樣，身材非常纖細，但楊紫瓊更誇張，59歲的她看上去比Janet還要瘦，成為大亮點，讓人不禁驚嘆「偶像太瘦了」、「好瘦的女打仔」、「都很瘦，但健康就好」， 希望兩人都能多吃點。