30多歲李姓泰籍夫妻被泰籍王姓合夥人謀殺，10日被發現陳屍於桃園市青埔高鐵站旁停車場車內，遺體被發現時，頭部有一處凹陷，王嫌犯案後已逃回泰國，刑事局則正與泰國交涉，欲將王嫌引渡回台。據悉，王嫌犯案的凶器疑似為法器「金剛杵」。

據了解，李姓夫妻和王嫌原為好友，高中曾一同來台念書，完成二專學業後返回泰國，李女2011年依親來台，隔年7月取得台灣身分證，2018年與泰籍李男結婚。而王男也是返泰後，來台結婚取得身分證。

李姓夫妻和王男在新北市土城區開設人力仲介公司，王男擔任宿舍管理員，同時也負責移工的匯兌工作，協助移工把錢匯回家鄉。不過日前李姓夫妻對帳時，發現似乎帳目有問題，便與王男產生爭執。王男質疑當初稱要合夥，卻被當員工使喚，又看到李姓夫妻準備迎接龍鳳胎寶寶，新購入百萬名車，因此心生不滿爆出殺機。

回顧案發過程，雙方8日晚間相約在移工宿舍談判，王男以鈍器攻擊李姓夫妻倆後痛下殺手，在李女頭上套塑膠袋致使窒息，9日凌晨以死者的休旅車將遺體載到桃園高鐵站旁的停車場棄屍，2度變裝後，提著輕便行李前往桃園機場搭乘9日10時40分的星宇航空JX741班機，於同日下午1時30分抵達泰國。

據了解，王男行兇的器具疑似為佛教中的重要法器「金剛杵」。在藏傳佛教中，金剛杵象徵著所向無敵、無堅不摧的智慧和真如佛性，它可以斷除各種煩惱、摧毀形形色色障礙修道的惡魔，為藏傳佛教的重要法器。

目前檢方循司法互助途徑，指揮刑事局聯絡泰國警方協助抓人，期盼能將兇嫌引渡回台，接受我國司法制裁，另，最快下周一將解剖釐清李姓夫妻確切死因。