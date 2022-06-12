台式鐵板牛排是不少民眾的最愛，一名男網友表示，到平價牛排館用餐，發現桌上的桌墊紙提醒用餐客人牛排正確吃法，應先吃牛排再吃配菜，才能吃到鮮嫩多汁的牛排，圖文曝光，讓不少網友驚呼，「我都先吃麵，吃錯20年」。

原PO日前於PTT八卦版指出，到平價牛排館用餐，發現桌面上墊的桌墊紙以斗大標題寫著，「牛排正確吃法，先從牛排吃起」，內容提及，當牛排送到面前時，應先將牛排翻面，因鐵板的熱度會讓牛排內的血水會往上滲透，即便是全熟含有水分的牛排，也會變成牛肉乾，所以要先吃牛排再吃配菜，才能吃到鮮嫩多汁的牛排。

貼文曝光，引發網友熱議，「我還真的都先吃麵」、「我吃錯20年，我都先吃旁邊的配料」、「不是先吃配料，再吃牛排嗎？」、「我以為要先吃麵耶」、「先吃肉就不會想吃麵了」、「鐵板牛排先吃什麼哪有差」、「不是先從蛋吃起嗎？」、「應該要先吃蛋啦！蛋不能太熟」、「怎麼吃個人喜歡就好了」。

留言中也有內行人指出，「先吃牛排，熟度才會正確」、「等你吃完麵等配菜時，牛排就過熟了啊」、「你點3分熟的牛排，上桌若不趕快吃，放在鐵盤上加熱就會變5分熟」。