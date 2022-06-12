英國記者菲力普斯和巴西國家原住民基金會工作人員白瑞拉在亞馬遜野豬谷失蹤前，在他的社群媒體上寫的最後一句話是「亞馬遜，你好美」，道出他對這片雨林的深厚感情。

這句話伴隨著一段影片，一艘船在亞馬遜河中緩慢行駛，背景是茂密的森林。

菲力普斯（Dom Phillips）2007年移居巴西後，為英國「衛報」（The Guardian）撰寫數十篇關於亞馬遜生物群落的報導，並成為記錄巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內森林砍伐進展的外國媒體的主要聲音之一。

菲力普斯對亞馬遜的興趣之大，使得他自2021年開始寫一本關於如何讓森林繼續存在的解決方案的書。菲力普斯就在採集資料的一次旅行中失蹤。

在前往野豬谷（Vale do Javari）的幾周前，菲力普斯參訪了位於阿克里（Acre）的阿山寧卡（Ashaninka）原住民部落，他們被認為是環境保護和協調傳統與現代實踐的成功典範。

阿莫尼亞河阿山寧卡協會（Associação Ashaninka do Rio Amônia）的推特發布菲力普斯訪問期間錄製的一段影片中說的話：「原住民領地是亞馬遜最受保護的地方」，而他的書中一個重要部分是原住民對森林保護的參與和扮演的角色。

菲力普斯還說，他到那裡是為了向原住民學習，了解原住民的文化是什麼樣子，如何看待森林，如何生活在其中，如何應對入侵者、採礦者和其他一切的威脅。

菲力普斯2019年在波索納洛舉行的記者會上說，森林砍伐數字顯示出可怕的成長，巴西環保署（Ibama）減少罰款和取締行動，巴西政府在保護環境方面向歐洲發出的訊息並不積極。

菲力普斯隨後詢問波索納洛，打算如何向世界展示巴西政府真正關心保護亞馬遜？

結果波索納洛回答說：「首先，你必須明白亞馬遜屬於巴西，而不是你們的。」

波索納洛在推特上分享以上的對話，導致菲力普斯受到巴西總統支持者的嚴厲批評。儘管如此，菲力普斯並沒有退縮。

菲力普斯的巴西妻子桑派歐（Alessandra Sampaio）9日接受巴西「環球報」（O Globo）專欄作家艾奎諾（Ruth de Aquino）訪問說，她的丈夫熱愛人類，以至於想傾聽每個人的聲音，包括地主農民、採礦者。菲力普斯不認為他們是壞人，也不想妖魔化任何人，他的使命只是向世界說明亞馬遜的複雜性。

桑派歐8日在接受環球電視台（TV Globo）的另一次訪問中，談到菲力普斯對大自然的熱愛，對她的丈夫來說，「上帝是大自然，菲力普斯在大自然中找到上帝。」

桑派歐認為，菲力普斯只是希望人們了解他所認識和熱愛的亞馬遜，因為我們只會照顧和保護我們所認識和所愛的人事物。（編輯：韋樞）1110612