台灣輸入大陸石斑魚中，被大陸檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，大陸自13日起暫停台灣石斑魚輸入。農業專家「Lin bay 好油」揭發內幕，石斑魚有藥的問題，為什麼以前沒有，現在會有？

大陸10日無預警以藥物殘留為由，宣布下周一（13日）起暫停台灣石斑魚輸入，衝擊國內養殖業。因確診正在居家隔離的農委會主委陳吉仲11日視訊回應，大陸這次「違反國際規範相當清楚」，近期將透過雙方協議平台提供科學證據，要求取消禁令，若無正面回應，不排除向世界貿易組織（WTO）申訴。

為因應此次禁運措施，農委會漁業署代理署長范美玲說，今年1至5月已出口至中國大陸及香港3059噸，暫停出口後推估仍有3600噸受影響，農委會將透過「調節上市期間與產量」、「多元對內行銷」及「強化海外市場拓銷」，以維護漁民權益。

對此，農業專家「Lin bay 好油」質疑，石斑魚有藥的問題，為什麼以前沒有，現在會有？

以鳳梨為例，輸日的鳳梨有20%驗到有蟲需要薰蒸，但過去輸中驗出有蟲的比例不到1%，這不就說明中國大陸的讓利所以檢驗放水，我們這邊還覺得都是品質很好，都是人家的刁難？

石斑魚有藥的問題，不是也是一樣的情況嗎？當人家不讓利了，你產業沒有提升，你能往哪邊去？

更何況，中國大陸常常因為檢疫的問題禁止輸入，泰國也禁、越南也禁，連美國的櫻桃也敢加上50%的懲罰性關稅。

「Lin bay 好油」強調，現在兩岸生鮮農產品的氛圍就是那麼糟，石斑魚會動你，也沒有意外可言。以往水果輸出四大鳳梨釋迦、鳳梨、蓮霧、芒果，只剩芒果沒被禁，但今年到現在輸陸只有3.53公噸，遠不如去年同期253公噸，前年同期536公噸。

「Lin bay 好油」也批農委會提出的三個對應措施，這不是平常就該做的嗎？中國大陸不禁止，就不開拓新市場了嗎？就不擴大需求加強行銷嗎？