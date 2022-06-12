努力追真相的恩恩爸，日前質疑1922為何花費143分鐘才轉件，結果指揮中心指揮官陳時中一句「1922是發包委託民間經營，不具有公權力」引起各界譁然，核四公投領銜人黃士修也傻眼，並建議將「行政院全面外包化」。

黃士修昨（11）日在臉書表示，陳時中宣稱1922是委託民間廠商外包，而剛好近日又傳出內閣即將改組，他因此提出一個「行政院長級的政見」，建議將行政院全面外包化！

黃士修列出多項建議，如部會首長外包給寫真偶像、總統府外包給動物園、國防部和警政署外包給私人軍事服務公司（PMC）、交通部和經濟部外包給建商財團、文化部和衛福部外包給號子操盤手、農委會外包給討債集團及數位政委外包給廣告公司等。

黃士修指出，若首長交給外表出眾的偶像擔任，他們被質詢時的愁眉深鎖與嫣然一笑，至少能讓新聞畫面變得賞心悅目；總統府外包給動物園，請出水豚擔任總統，沒事就讓水豚泡溫泉賣萌，能夠有效提升國民幸福感。

黃士修針對每項建議都有附上不同的理由，並提醒「簽約時還要記得註明『請負責督導外包業務』！」一篇文章讓網友全笑翻，獲得超過2000人按讚，PTT鄉民也紛紛說「不要這麼中肯好不好」、「對外發言交給黑嘉嘉好不好」、「水豚當總統不錯，一樣沒用但可愛幾萬倍」、「含淚推，我們政府就是這樣子」。