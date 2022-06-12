知名YouTube網紅米砂（Misa）日前因跨界AV圈擔任監製拍攝《鮑魚遊戲》而紅到海外，事業一飛衝天的她，近日也宣布與認識1年的男友許緯伸結婚，兩人除了火速拍完婚紗照外，11日的婚禮上她還不忘開啟直播與眾人分享喜悅，並在現場大玩「比基尼辣妹人體壽司」，讓所有人嗨翻。

米砂在婚禮前曾透露自己緊張到外盲腸炎，但也放話會在自己的婚禮上重現「人體壽司」讓賓客及網友能玩得盡興，沒想到11日的婚禮現場她果然找來了比基尼辣妹及肌肉猛男躺在餐車上，在身上放著新婚蛋糕登場；眾人甚至將肌肉猛男身上的蛋糕，放在他的重要部位上方，令米砂相當害羞的切著蛋糕，也使現場氣氛嗨到最高點。

據了解，米砂先前的感情經歷相當坎坷，除了曾和孫安佐發生關係意外懷孕，最後選擇墮胎外，還曾遭小3歲的排球選手李興國劈腿，甚至還被對方積欠10萬元未還，多起感情事件都引起軒然大波。而新婚老公許緯伸則是私底下主要工作為裝潢統包工程，但因曾在電影《陣頭》中擔任臨演，因此在米砂擔任AV製片時，他也到拍片現場幫忙擔任臨演，沒想到米砂竟對他一見鍾情展開猛烈的追求，交往後她吐露過去的事情男方也都全盤接受，她才萌生了「可以一直走下去」的想法，因此交往1年便決定結婚，受到大批粉絲的祝福。