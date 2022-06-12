新北市兩歲幼童「恩恩」疑似因延誤就醫染疫死亡的事件持續延燒，其中1922轉案關鍵143分鐘真相待釐清，然而衛福部長陳時中卻多次強調「1922是委託民間經營，不具公權力」，同時綠營還將矛頭指向新北市長侯友宜，國民黨智庫執行長、前立委柯志恩對此翻出了「只要是政府委託機關就具有行政機關的角色和權責」，更砲轟指揮中心「發生事情都是地方的問題，有好的事情都是我中央的功勞」！

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指稱1922專線是委託民間經營，沒有公權力。新北市長侯友宜今天表示，1922兩年多來，在所有的民眾認知底下，就是防疫專線也是就醫專線，突然告知民眾說沒有公權力，這完全顛覆民眾的想法，讓民眾很難接受。侯友宜也希望中央把1922的功能還是要講清楚，不然民眾真的不知道打1922，到底能夠幫什麼忙。

柯志恩昨（12日）在政論節目《TVBS戰情室》針對「民眾對政府的信任度崩盤」的說法首先表示，人民對政府的信任度取決於政府是否給予可信服的理由。而對於陳時中「1922是委託民間經營，不具公權力」的說法，柯志恩直言，就算1922是外包的諮詢單位，根據法規，只要是政府委託機關就具有行政機關的角色和權責，「怎可以馬上說沒有調度權責？聽在人民耳裡怎麼想？」

柯志恩直言，過去1922給人民的感受是「如同神話般的保命數字」，也狠批指揮中心現在的說法是「發生事情都是地方的問題，有好的事情都是我中央的功勞」，更指出現在綠營群起圍攻新北市政府「已經變成了政治事件」，卻沒有人關注造成問題的流程、是否因恩恩事件造成法規改變，以及新舊法規中誰該為事件負責，「卻沒有人去探究！」。