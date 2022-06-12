余天、李亞萍二女兒余苑綺（余泳澐）2014年罹患直腸癌第三期，至今復發過3次、做了70次化療，儘管身體被病痛折磨，余苑綺總是展現正能量抗癌，她近日強打精神、積極接業配，儘管余苑綺在鏡頭前氣色不錯，不過她也坦言，前陣子睡不好、食慾差，臉還暴瘦凹陷，弟弟余祥銓還說她是骷髏人。

余苑綺近日在臉書曬出業配影片，余苑綺盡責介紹商品外，她也透露，身體前陣子的狀況非常不好，「睡不好、吃不下、臉頰都凹進去」，弟弟余祥銓甚至還說她是骷髏人，所幸余苑綺現在的氣色已經好很多，網友也紛紛留言：「祝福苑綺身體能越來越健康」、「綺綺加油」。

余苑綺前陣子睡不好、吃不下，臉頰還凹進去。（圖／取材自余苑綺 Chichi臉書）

其實，余天日前曾泛淚透露，醫生說余苑綺歷經70次化療，身體已有抗藥性，近期正嘗試放射治療，但也因余苑綺手腳起泡、噁心想吐的副作用，讓余天、李亞萍看了都心疼不已。

儘管余苑綺的身體日前傳出已虛弱到不能站，不過她為了一對兒女，仍積極接工作，商品從眼罩、洗髮精、洗衣膠囊等都有，余苑綺積極賺錢外，她也努力存錢，余苑綺知道自己的醫藥費龐大，同時也要準備孩子的教育基金，余苑綺再次展現為母則強，讓人看了都很不捨。