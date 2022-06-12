國民黨主席朱立倫結束9天訪美行程後，於12日清晨搭機抵台。他在入境時媒體詢問國民黨空降參選桃園市長的張善政，迄今尚未與宣布參選桃園市長的立委呂玉玲見面一事時，朱立倫以「我這兩天要隔離」笑答，明顯避談此事。（陳麒全攝）

國民黨主席朱立倫結束9天訪美行程後，於12日清晨搭機抵台。他在入境時媒體詢問國民黨空降參選桃園市長的張善政，迄今尚未與宣布參選桃園市長的立委呂玉玲見面一事時，朱立倫以「我這兩天要隔離」笑答，明顯避談此事。（陳麒全攝）

國民黨主席朱立倫結束9天訪美行程後，於12日清晨搭機抵台。他在入境時媒體詢問國民黨空降參選桃園市長的張善政，迄今尚未與宣布參選桃園市長的立委呂玉玲見面一事時，朱立倫以「我這兩天要隔離」笑答，明顯避談此事。（陳麒全攝）

國民黨主席朱立倫結束9天訪美行程後，於12日清晨搭機抵台。他在入境時媒體詢問國民黨空降參選桃園市長的張善政，迄今尚未與宣布參選桃園市長的立委呂玉玲見面一事時，朱立倫以「我這兩天要隔離」笑答，明顯避談此事。

朱立倫在6月2日搭機赴美訪問，同時也為關閉14年的國民黨駐美代表處重新揭牌。在結束訪美行程後，朱立倫搭乘長榮航空BR11航班，於12日清晨5時26分抵達桃園機場。

因中央流行疫情指揮中心11日宣布調整入境防疫政策，15日零時起，所有入境旅客檢疫改為「3＋4」。朱立倫在下機入境時對此表示無奈，他說在美國登機報到後，才知道這件事，檢疫天數居然比15日回來還多，但政府的規定就是如此，又能怎麼樣呢，在飛機上也聽到很多人在抱怨「檢疫天數比15日回來的還多」。

朱立倫說，雖然入境需檢疫隔離，但隔離期間還是可以透過視訊、線上會議跟很多朋友溝通，還是可以做很多事情、可以開中常會，這一段時間秘書長辛苦了，返國後會優先處理黨務，會再跟秘書長討論。

國民黨因空降行政院前院長張善政參選桃園市長，讓先前也宣布參選桃園市立委呂玉玲在日前展開感謝之旅，呂玉玲表示一切都聽黨中央安排，但「張、呂2人至今尚未見面」，朱立倫被問及此事時，明顯不願回應，急忙笑答「我這兩天要檢疫啊！謝謝、謝謝」，隨即結束媒體提問。