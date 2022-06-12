美國女歌手茱莉克魯斯(Julee Cruise)驚傳已於9日逝世，享壽65歲，經老公愛德華洛林南證實，因長久患病紅斑性狼瘡和抑鬱症輕生，留下無數音樂作品。生前，她曾在1990年演唱名導大衛林區《雙峰》主題曲，用著空靈飄渺嗓音演唱《墜落》一曲打響名號，動聽旋律至今仍然廣為流傳。
綜合外媒報導，4年前茱莉克魯斯宣布罹患「紅斑性狼瘡」，不僅表示身體免疫有異狀，甚至影響站立和行走的能力；而她擁有漂亮臉蛋，卻長出「蝶形紅斑」影響了她的容貌及心理，且多年承受病痛折磨，甚至心理出現嚴重抑鬱傾向，最終以輕生的方式結束65歲的音樂人生。
茱莉克魯斯離世令不少大咖影星惋惜，紛紛在社交平台表示哀悼之意。著名電視劇《雙峰》男主角凱爾麥克拉克倫，他在推特發文哀悼：「她天使般的聲音把我們帶到另一個世界邊緣，如今她已未在人世留下遺憾。」該劇名導大衛林區也在社群致敬茱莉克魯斯，惹來昔日劇迷替她感到難過與不捨。
她的老公愛德華洛林南也發文表示，愛妻選擇以她方式走完人生，她在最後時刻很平靜。他也為愛妻播放B-52樂團歌曲《漫遊》(Roam)，現在她終於能永遠漫遊下去了，並說道愛妻一直是個很有天賦的藝術家，也是他相伴終生的摯愛，共享許多歡笑和無數美好時光，並希望茱莉克魯斯就此平靜安息。
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