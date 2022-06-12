美國女歌手茱莉克魯斯(Julee Cruise)驚傳已於9日逝世，享壽65歲，經老公愛德華洛林南證實，因長久患病紅斑性狼瘡和抑鬱症輕生，留下無數音樂作品。生前，她曾在1990年演唱名導大衛林區《雙峰》主題曲，用著空靈飄渺嗓音演唱《墜落》一曲打響名號，動聽旋律至今仍然廣為流傳。

綜合外媒報導，4年前茱莉克魯斯宣布罹患「紅斑性狼瘡」，不僅表示身體免疫有異狀，甚至影響站立和行走的能力；而她擁有漂亮臉蛋，卻長出「蝶形紅斑」影響了她的容貌及心理，且多年承受病痛折磨，甚至心理出現嚴重抑鬱傾向，最終以輕生的方式結束65歲的音樂人生。

Deeply saddened by the passing of Julee Cruise today. Her angelic voice transported us all to another dimension. Now, she's floating among the angels. Sending love to her family, friends, and fans today. pic.twitter.com/95RCWVizMA — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) June 10, 2022

茱莉克魯斯離世令不少大咖影星惋惜，紛紛在社交平台表示哀悼之意。著名電視劇《雙峰》男主角凱爾麥克拉克倫，他在推特發文哀悼：「她天使般的聲音把我們帶到另一個世界邊緣，如今她已未在人世留下遺憾。」該劇名導大衛林區也在社群致敬茱莉克魯斯，惹來昔日劇迷替她感到難過與不捨。

David Lynch on Julee Cruise’s passing: “Might be a good time to appreciate all the good music she made and remember her as being a great musician, great singer, a great human being.” #JuleeCruiseMusic pic.twitter.com/Wyv0lNgB2f — Twin Peaks (@ThatsOurWaldo) June 11, 2022

她的老公愛德華洛林南也發文表示，愛妻選擇以她方式走完人生，她在最後時刻很平靜。他也為愛妻播放B-52樂團歌曲《漫遊》(Roam)，現在她終於能永遠漫遊下去了，並說道愛妻一直是個很有天賦的藝術家，也是他相伴終生的摯愛，共享許多歡笑和無數美好時光，並希望茱莉克魯斯就此平靜安息。

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