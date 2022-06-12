參加LIV的「叛將」選手全數遭到PGA禁賽。（美聯社）

首場LIV高球賽在爭議聲中落幕，南非好手茲瓦特澤爾（Charl Schwartzel）從頭領先到尾，最終以-7桿拿下冠軍，抱回400萬美元獎金（新台幣1.2億）。他所屬的隊伍Stinger GC贏得團體賽冠軍，又有300萬美元獎金（新台幣8900萬）。茲瓦特澤爾滿載而歸，這比PGA美國名人賽摘冠的獎金還多，而且名人賽奪冠談何容易。

賽後茲瓦特澤爾說：「我打得比預期中吃力，但我很自豪能夠守住，感覺很棒。」反觀高調加盟LIV的兩位名將達斯汀強森（Dustin Johnson）、菲爾米克森（Phil Mickelson）都沒打好，強森以-1桿位居第8，米克森更是打到+10桿只並列第33。

Unlike any other seat on TOUR 🤯@RBCCanadianOpen pic.twitter.com/1cjsiVg39M — PGA TOUR (@PGATOUR) June 9, 2022

PGA官方在LIV開打之後隨即落下制裁的鐵鎚，宣布將所有參與LIV賽事的選手禁賽，第一波共計17人。「這些選手基於自己的財務規劃做出選擇，他們不能再享有其餘PGA成員相同的權益和機會。」他們無法再參加PGA相關賽事，包括西班牙的賈西亞（Sergio Garcia）、韓裔美籍的羅相煜（Kevin Na），他們這次前往LIV的行程恐怕成為一張單程票。

開幕當日不乏吸引目光的噱頭，例如用起重機吊起一整桌的球迷，讓他們從高空俯瞰賽場Centurion俱樂部，持續時間沒有很長，否則要中途上廁所就麻煩了。然而首屆賽事砸下大錢，票房卻遠不如預期，LIV拒絕透露進場觀眾人數，只提到上限是8000人。因為LIV爭議太大，導致整個賽事過程難掩尷尬氣氛，美媒形容是「高爾夫最怪異的一日」。