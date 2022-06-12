過去2年嚴守新冠肺炎防線的台灣，仍不敵Omicron病毒強大傳播力，連日掀起上萬確診潮，其中，較慢或甚至沒有辦法接種疫苗的兒童，讓父母非常擔心若不幸染疫，後果恐難承擔，男星黃鐙輝的老婆萁萁就po文，透露兩個孩子回高雄娘家後確診，不但擔心他們的身體狀況，甚至孩子的外婆、舅舅也被這兩個孩子傳染，因此心生愧疚。

萁萁昨天(6/11)在臉書po文，透露孩子回高雄阿嬤那裡，一開始就覺得喉嚨卡卡的，彷彿是個警訊，果真一快篩，是淡淡的2條線，因此趕緊帶孩子去看醫生，接著2娃就發高燒了，家人接下來的處理方式是「我弟跟萁媽2小時起床量一次，38.5度喝退燒藥，維他命C水、沒咳嗽我有給他們喝可樂補充熱量，寶礦力+水、清冠一號(若發燒吃西藥後30分後喝清冠)，我只能打電話給他們，確認活動力，不要昏、軟無力就好」。

到了第三天，孩子恢復活力，雖然偶有發熱，但已能蹦蹦跳跳，也吃得下東西；到了第四天則是微咳嗽、稍微頭痛，再加上喉嚨痛；接下來2天，兩小孩進入恢復期，萁媽還不知哪買來了薑母鴨，說要補補身體，而萁萁則是在聽聞要走共存路線時，將多數的必需品都備妥了，補充蛋白質最快的一次買家庭號滴雞精，(因為不確定染疫後吃不吃得下，喝的最快了)，清冠一號、普拿疼、酒精、空氣殺菌液、病毒崩、雞蛋、牛肉、維他命c粉、左旋C精油、連隕石我都隨身放，有形無形我都備好了」。

萁萁透露，孩子吃得下很不錯，還能跟舅舅點菜，確診後孩子的活動力也都OK，讓她放下一半的心，然後這病毒一人中全家中，目前我媽、我弟、侄子隔離中」，萁萁不禁愧疚，直呼：「真覺得對不起他們，因為可能是阿丸(兒子)先進化的」，發病的依序是黃鐙輝大兒子接著小兒子，之後是萁媽，再來是孩子的舅舅及其兒子，症狀則是差不多，都是先喉嚨卡卡，再來微燒、微咳、全身痠痛，萁萁非常感謝媽媽：「我覺得我媽真的是很厲害，為了孫子健康，這天氣買得到紅面薑母鴨湯。生病吃東西真的都有學問啊，不能吃好吃就好」，值得一提的是，萁萁真的找不出來，孩子們是在哪裡被感染的，因此奉勸眾人，家有小孩的，還是盡量待在家，做好防疫比較要緊。