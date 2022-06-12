立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupsiene）率官員及重要科技企業領袖共8人，於12日清晨6時53分搭乘華航CI62班機抵台訪問，展開為期4天深化雙邊經貿合作的訪問。（陳麒全攝）

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupsiene）率官員及重要科技企業領袖共8人，於12日清晨6時53分搭乘華航CI62班機抵台訪問，展開為期4天深化雙邊經貿合作的訪問。（陳麒全攝）

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupsiene）率官員及重要科技企業領袖共8人，於12日清晨6時53分搭乘華航CI62班機抵台訪問，展開為期4天深化雙邊經貿合作的訪問。（陳麒全攝）

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupsiene）率官員及重要科技企業領袖共8人，於12日清晨6時53分搭乘華航CI62班機抵台訪問，展開為期4天深化雙邊經貿合作的訪問。

這是我國於去年11月18日設立「駐立陶宛台灣代表處」後，立陶宛政府首位來訪的次長級的經貿官員。外交部由政務次長曾厚仁代表接機，訪問團在下機後，雙方於桃園國際機場B9國賓門握手致意，立陶宛訪團並未發表談話，在外交部人員引導下入境。