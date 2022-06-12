美國總統拜登10日表示，美國早就示警俄羅斯會入侵 ，但是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「不想聽」。

美國總統拜登10日表示，美國先前就已經警告烏克蘭，俄羅斯會入侵，不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「不想聽」，讓烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）反擊痛批「荒謬」。

綜合美聯社、《華盛頓郵報》（The Washington Post）、「烏克蘭真理報」（Ukrayinska Pravda）報導，拜登10日晚間在洛杉磯一場民主黨的募款活動上表示，在俄羅斯入侵之前，美國就已經警告澤倫斯基及烏克蘭普丁會開戰，但是澤倫斯基不想聽。

他說：「自第二次世界大戰以來就沒發生過這種事，我知道很多人以為我在誇大，但我知道我們有證據顯示他（指俄羅斯總統普丁）將進去、離開邊境。」

拜登接續說：「這毫無疑問，而澤倫斯基不想聽，很多人也不想聽，我理解為什麼很多人不想聽，但（普丁）進去了。」

針對拜登的說法，澤倫斯基發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）駁斥，他告訴烏克蘭商業新聞網站liga.net，在俄羅斯入侵前，澤倫斯基與拜登通過3、4次電話，兩位元首討論了局勢，烏克蘭也呼籲祭出預防性制裁，「所以『不想聽』的說法可能需要加以說明。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科也指出，烏克蘭已事先了解俄羅斯計畫入侵，也為入侵預做準備，只不過當時的問題在於無法確定入侵的規模，「毫無疑問，2月24日我們看到的入侵規模震驚了許多國家，也包括我們的夥伴。」

他強調烏克蘭理解莫斯科的意圖，並且料到會有某種侵略狀況，「澤倫斯基的辦公桌上一直都有根據高品質情資做成的相關分析，總統也小心回應夥伴的所有警告。」

波多利雅科也以烏軍在俄軍入侵第一周的閃電快速反擊粉碎俄軍最初計畫、重組防禦能力等為證，強調基輔已預做準備。

他更痛批拜登的說法「荒謬」。「最後關鍵的是，在我看來，責怪一個有效對抗一個資源更豐富對手所發動的全面戰爭超過100天的國家是荒謬的。」他更指控各大國都無法阻止俄羅斯的軍國主義野心。

美聯社評論，儘管澤倫斯基在戰爭中展現了領導力，但是他對俄軍入侵的準備一直是爭議議題，2月底前幾周，美國反覆警告俄羅斯非常有可能入侵，當時澤倫斯基曾對此表達憤怒。