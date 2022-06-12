對於前國民黨台北市議員羅智強宣布為祈福台灣，從桃園出發，用兩個月的時間，走路環島一圈，再回到桃園。國民黨桃園市議員詹江村披露羅智強走路的眉角，呼籲張善政團隊要加油。詹江村預測，羅智強要拿下黨主席，直取下一屆總統。

前國民黨台北市議員羅智強10日宣布，在他走完祈福桃園516里後，想把祈福桃園的心意擴散為祈福台灣。因此宣布，從桃園出發，用兩個月的時間，走路環島一圈，再回到桃園。

國民黨桃園市議員詹江村披露羅智強千里苦行的眉角，也就是地方議員為何爭先恐後，天天跟羅智強走路，卻不積極跟張善政同框？

桃園市議員詹江村。（資料照片）

詹江村指出，跟羅智強同框，羅智強臉書、直播都會帶到候選人，候選人可以曝光，可以水漲船高；跟張善政同框，張善政不會刻意在粉專強調；但現實是，候選人要的是鎂光燈！

詹江村直言，地方議員選舉是多席次，只要5％就能選上。有些候選人的民調原本是會落選，但是陪羅智強走走路，羅智強再把合照貼在臉書上，標記候選人姓名，候選人馬上水漲船高，民調擠入當選席次安全名單之內，甚至闖入前幾名。

國民黨提名參選桃園市長的前行政院長張善政。（資料照/鄭任南攝）

詹江村認為，這一點張善政的團隊要加強了！不能怪地方上候選人的現實，人捧人高，母雞要有帶小雞的功能。

詹江村也預測，羅智強的如意算盤是拿下黨主席，直取下一屆總統。詹笑稱，羅智強選黨主席時，政見要有一條，就是縣市首長提名不得用徵召；台灣人同情弱者，羅粉很快就會突破千萬！