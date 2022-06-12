勇士「追夢」卓雷蒙格林在今年總冠軍賽表現低迷的原因終於找到了！今年季後賽期間相當熱衷錄製個人播客節目的格林，竟在打完總冠軍賽G4回到飯店，錄製最新一集的播客節目到當地時間凌晨3點，代表比起趕緊休息，他更想要推銷自己播客。

在這集節目中，卓雷蒙格林談到柯瑞、克雷湯普生、威金斯、普爾等隊友表現，以及他們怎麼去限制塔圖、傑倫布朗兩大塞爾提克球星，除了稱讚柯瑞表現，更強調柯瑞是被激怒了，這從柯瑞在G4比賽期間多次怒吼，且跟球迷不斷放話當中可以看出。

不過為了錄製自己最新播客節目，卓雷蒙格林確實太拚命了，因為總冠軍賽G4是在波士頓當地時間晚上9點才開打，打完比賽已經快要半夜12點，全隊回到飯店休息都要凌晨1點多了，但他還是堅持不肯先休息，而是堅持錄完播客才肯睡覺。

只是卓雷蒙格林在今年總冠軍賽引發不少爭議，除了他的表現始終欠佳，卻還不斷跟外界嗆聲，更為了推銷自己播客，頻頻在節目中批評球星表現，就連前隊友杜蘭特也不放過，甚至大談勇士戰術或打法，被懷疑有洩密之嫌，但他還是依然故我，都快忘記自己「本業」是什麼了。