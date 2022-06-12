彰化1名鄭姓男子，於106年時就曾在公共場合裸露下體、自慰，遭當時檢察官緩起訴確定，沒想到111年1月他又在彰化公會堂對2位女學生裸露下體，撫弄生殖器等，嚇得女學生請求協助報警，彰化地院法官依公然猥褻罪，處鄭男拘役15日。

據判決書指出，彰化1名鄭姓男子，於111年1月，在彰化縣「彰化公會堂」前，基於意圖供人觀覽，而公然猥褻之犯意，對當時在公會堂年僅16歲及15歲的女學生做出裸露生殖器及撫弄生殖器之自慰等行為，2位女學生見狀後，嚇得當場告知彰化公會堂的人員，請求對方協助報警處理。

警方根據2位女生的證詞、當時現場的照片及鄭男在警訊的自白將人移送法辦，彰化地院的法官認為，鄭男在106年時就有在公共場所裸露生殖器官及自慰等前科經驗，當時檢察官依緩起訴處分確定，緩起訴期間為106年2月至107年2月，沒想到鄭男未記取教訓，再次於公眾場所公然自慰、猥褻等行為，破壞社會善良風俗。

法官考量鄭男犯案後坦承犯行，態度良好，且僅有國小畢業，無其他專業技術或證照，已婚又育有2名子女，目前與兒子同住，沒有工作，房子是兒子貸款買的，鄭男靠兒女拿錢給支應生活開銷，無其他貸款或負債等，依公然猥褻罪，處拘役15日，如易科罰金1萬5000元。