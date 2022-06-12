許多人隨著年紀增長，臉上的總會出現斑點、皺紋等歲月痕跡，因此不少人勤於保養希望讓自己的外貌處於年輕時的狀態。而曾在「美魔女選拔賽」中獲獎爆紅的日本時裝模特兒水谷雅子，當年的她雖已43歲，但外貌卻像大學生一樣因此獲得矚目，如今已54歲的她近況曝光也讓眾人再度傻眼。

來自日本名古屋美魔女水谷雅子，與老公共同育有26歲的女兒及24歲的兒子，2011年43歲的她靠著優雅氣質與驚人的凍齡臉蛋，於雜誌舉辦的美魔女選美比賽中一炮而紅，更因此「不老仙妻」和「史上最強美魔女」的封號，並登上時尚雜誌成為該雜誌的御用模特兒，之後她也憑著高人氣得到許多美妝、保養品廠商的青睞，甚至出版美容保養書分享私下的保養祕訣。先前她還曾公開自己與老公的合照，令網友忍不住驚訝表示「看起來像父女」而引發話題。

水谷雅子曾公開與老公的合照震驚網友。（圖／微博）

如今11年過去，現年54歲的水谷雅子近日也曝光了近況，她在個人IG上曬出自拍影片，亮麗的外表與水亮的皮膚光澤再度令網友感到驚艷，完全不敢相信她已年過半百，紛紛留言「太漂亮了」、「完全不敢相信她已經54歲」、「說她30歲我也信」、「雅子真美真迷人」、「姊姊好漂亮」。

事實上，水谷雅子曾在受訪時大方分享自己的不老祕訣，除了每天早上起床都會敷10分鐘的美白眼膜，並用美白洗面乳清潔臉部，接著才塗上美白保養品，晚上也會仔細卸妝，並敷上美白面膜，透過按摩來刺激頸部及足部的淋巴排毒；平常外出時，也會在臉上塗抹防曬產品並戴上帽子及袖套、墨鏡，避免受到紫外線的傷害，每天幾乎花費近5小時的時間保養肌膚。

另外，水谷雅子的生活作息也十分規律，每天幾乎凌晨5點就起床，晚上11點便就寢，平常大多是自己下廚，早餐盡量以新鮮的雞蛋、水果搭配吐司麵包為主，晚餐則是會有大量蔬菜及各種肉類維持均衡飲食。