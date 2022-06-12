星期假日，如果要找台中高工冷凍科主任沈志秋，來學校就對了，因為他「以校為家」，只要學生假日想來校練習，他一定會現身指導陪伴。沈志秋最近被教育部選為教育家典範人物，他說：「當老師是一項志業，就是全人全心全力的獻上，並且樂在其中。」

沈志秋高三時即獲選為工科比賽選手，並以台師大工教系冷凍組第一名成績畢業，他有足夠能力幫助學生成長。然而，社會對於冷凍產業的工作前景仍存有許多誤解，「一般認為，冷凍科畢業後就只是裝冷氣、修冰箱，工作辛苦又危險」，又苦又沒前景的科系，誰要來念呢？學校冷凍科班級數也曾因此大幅縮減。

「半導體廠及精密機械業的恆溫恆濕潔淨室、生醫產業的無菌無塵潔淨室、醫院的正負壓隔離病房、疫苗保存、肉品保存等等，都是冷凍空調的重要應用。」他解釋，地球只會越來越熱，市場需求只會不斷擴增，而專業人力卻相對稀少，致使市場上充斥著半路出家、未受正統訓練的工人。

因此，6年前，沈志秋提出了一套創新制度—「1＋3＋4產學專班」，希望以具有特色的產學專班，幫助學校培育出更多優秀人才，幫助經濟弱勢學生順利就業，更幫助產業界解決缺工問題。

「1」是指從國中三年級開始參加冷凍空調技藝班；經篩選後，進入台中高工就讀「3」年高中，前2年在日校學習技術，第3年到合作廠商處就業，成為正式員工，享有固定薪水及福利；然後，透過甄選進入勤益科技大學冷凍空調系完成「4」年學業。

這套創新制度最重要的階段，是一開始如何從6所結盟國中、百名推薦名單中，找到有願意且適合栽培訓練的學生？「願意犧牲假日，星期六日還願意來到台中高工辛苦練習的學生，就是我要找的人。」

一名企業主曾向他表示，員工的技術能力可以慢慢跟上，但態度不對的人，工作再久都難以委以重任，因此，只要學生願意來校練習，即使假日，沈志秋也負責到校義務指導，目的就是讓學生藉此摸索培養興趣、強化技能，也培養刻苦的心志，建立正確的學習態度。