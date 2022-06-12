交通部宣布提供遊覽車和租賃小客車短租車輛階段性汽燃費減徵支持振興措施。遊覽車減免徵111年第3季汽燃費，出車率維持7成以上者減半徵收，未達7成者免徵，平均每輛車可節省約4千元至1萬元不等；小客車租賃業部分，因長租車均有固定承租客户，故規劃針對短租車提供111年第3季汽燃費減半徵收方案，平均每輛車可節省約1200元至1800元。

另近期疫情處於高原期，由於計程車業者在小空間接觸民眾，需加強防疫，行政院長蘇貞昌支持交通部長王國材建議，同意延長從6月至年底的防疫物資費用補貼，並已規劃延續每日防疫補助以及新增一次性清消防護費用，提高每輛計程車補貼金額共5千元，預定7月撥付。

交通部表示，為協助計程車營運防疫所需，自去年5月起每天補貼計程車防疫物資費用15元，每月補貼26天，至今年5月底止，但在行政院支持下將延長至今年年底，6至12月底共2730元。另再新增一次性因應現況疫情加強清消及防護費用2270元，每輛計程車共計5千元，將於7月一次性撥款方式匯到計程車車主帳戶，經費由交通部防疫預算支出。