【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）多年來持續推廣觀音山生態旅遊，今年邁入第20年的「觀音觀鷹」系列活動將於6月15日登場，攜手社團法人台灣猛禽研究會、社團法人台灣蝴蝶保育學會、新北市五股區農業旅遊發展協會及在地藝術家李蓁老師等專業導覽人員，提供60場免費生態導覽。

基隆市野鳥學會歷經6年拍攝的「遊隼的故事」紀錄片也將於觀音山、三芝、石門、金山、萬里及基隆等地巡演，帶領民眾認識台灣生態保育；另與創新旅遊、台灣大旅遊、五福旅遊、華華鑫旅遊等旅行社推出觀音山輕旅行1日或2日遊行程，歡迎喜愛自然的大小朋友們，到觀音山森呼吸，享受寓教於樂的出走時光！

觀音山猛禽展示館。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

今年活動結合專業團體規劃「觀鷹」、「賞蝶」、「速寫」、「漫步觀音山」等4大主題的免費生態導覽活動，自6月17日起至9月20日止，採線上報名，每場次限20人，透過不同角度帶領民眾認識觀音山的動植物生態、人文歷史及風土民情，參加活動還可獲得神秘小禮。

為慶賀「觀音觀鷹」邁向20週年，於6月15日起至9月20日到訪觀音山猛禽展示館，參觀生動的館內展覽，並於現場填問卷即可參加「逛展抽帽」活動，週週抽限量觀音觀鷹賞鳥帽。 本次活動也特別邀請社團法人基隆市野鳥學會將歷時6年拍攝的猛禽紀錄片「遊隼的故事」分享，該影片詳細紀錄遊隼繁殖育雛以及成長過程中可能遭受的威脅，內容精彩感人，9月起將於北觀處轄下觀音山、三芝、白沙灣、金山、野柳及和平島等6個遊客中心展開巡迴放映，映後並邀請基隆鳥會專業人員分享生態保育知識，活動免費參與，場次及參與資訊詳見北觀處官網。

為讓民眾安心出遊，本次活動結合創新旅遊、台灣大旅遊、五福旅遊、華華鑫旅遊推出台灣觀巴、計程車包車遊及自駕、租車等各式交通出遊方式，超值遊程有台灣觀巴包車4人成行1日遊每人1550元起、計程車包車4人成行1日遊每人1450元起、自駕5人成行1日遊每人1388元起、自助2人成行1日遊每人599元起、高鐵住宿包車6人成行2日遊每人4699元起等超過10條以上行程自由選購，期望來到觀音山的大家，能小團減碳旅行，戶外旅遊超安心！

柚子風鈴體驗。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

報名詳見北觀處官網，想了解哪種遊程適合自己，也可以透過活動官網跟著達人帶路，造訪必遊景點、漫步觀音山步道、採筍體驗、手作柚子風鈴及品嚐風味餐，發掘最適合自己的旅行方式。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

柚子風鈴體驗。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供