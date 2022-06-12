消息人士透露，陷入營運困境多年的老牌美妝品牌露華濃（Revlon），最快可能在本周聲請破產保護，消息一出露華濃股價一瀉千里，10日崩跌53％，創下史上最大單日跌幅。

露華濃股價10日狂瀉53％，收在2.05美元。2022年迄今股價累計跌幅超過82％。

匿名的內情人士表示，露華濃聲請破產保護一事尚未底定，最終仍可能生變。露華濃對此消息不予置評。

露華濃多年來深陷債務沈重和化妝品市場競爭激烈困境，疫情期間消費者居家防疫，對化妝品的需求下滑，加上通膨升溫與供應鏈瓶頸壓力，又對營運造成重擊。

露華濃不敵雅詩蘭黛（Estee Lauder）等大廠競爭，又有多家網紅新品牌搶食市場大餅，包括凱莉．詹娜（Kylie Jenner）推出的個人美妝品牌Kylie Cosmetics等。

露華濃的長期債務高達33億美元，最近一筆到期的債務在2023年9月。據悉露華濃一直與大型債權銀行進行債務協商。

露華濃為億萬富豪佩雷爾曼（Ron Perelman）旗下控股公司MacAndrews ＆ Forbes所有，聲請破產保護可能終結佩雷爾曼自1985年來對露華濃的控制權。

拜消費者購物習慣大約回復至疫情前所賜，露華濃上季營收反彈8％，不過標普全球（S＆P Global）在4月報告指出，露華濃迫切需要籌措資本，也意味著該公司的前景仍備受挑戰。

值得一提的是，花旗集團2020年誤把一筆8.66億美元的自有資金，匯給露華濃的債權人，部分債權人退還款項，但仍有約5億美元收不回來。法院2021年裁決不必還款，花旗提出上訴，裁決尚未出爐。花旗烏龍匯款並未讓露華濃的債務一筆勾銷。

部分露華濃的債權人認為，露華濃聲請破產保護宜早不宜晚，在花旗上訴裁定出爐前聲請破產是有道理的。