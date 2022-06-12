美國5月通膨創下逾40年新高，加重市場預期聯準會（Fed）可能激進升息，部份專家預期央行可能一口氣升息3碼。美國通膨觸頂希望破滅，且大幅升息引發經濟衰退憂慮，美股三大指數10日連袂大跌，道瓊狂瀉880點。

聯準會5月宣布升息2碼時，預告6月和7月例會可能各再升息2碼。通膨報告出爐後，交易員預期聯準會升息步伐可能更激進。利率期貨盤顯示，市場預估6月升息3碼的機率由20％升至25％，7月升息3碼的機率超過五成。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6％，創下1981年12月以來最高紀錄。此外，另據密西根大學調查顯示，長期通膨預期升至2008年以來最高水準，粉碎通膨觸頂期望。

巴克萊分析師10日開出第一槍，預期聯準會在6月14至15日的例會就可能升息3碼，傑富瑞（Jefferies）首席經濟學家馬爾科斯卡（Aneta Markowska）的看法與巴克萊相呼應，認為CPI與密大的通膨預期報告是促使央行加速緊縮貨幣的關鍵。不過大部分經濟學家仍預測6月和7月例會各升息2碼。

通膨居高不下引發潛在經濟衰退憂慮，10日出爐的6月密大消費者信心指數遠遠不及預期，降至歷史新低水準，衝擊市場信心。

受此影響，道瓊工業指數10日重挫800點或2.73％，以31,392.79點作收；標普500指數大跌2.91％，收在3,900.86點，科技股雲集的那斯達克指數挫低3.52％，報11,340.02點。

三大指數寫下1月以來最大周線跌幅，道指全周重跌4.58％，為近11周以來第10周收黑。標指與那指周線分別下挫5.05％與5.6％，為過去10周以來第9周收低。

在此同時，對利率較敏感的美國2年期公債殖利率升破3％，升抵3.06％，創下2008年以來最高紀錄。