孫錫求《出走日記》暴紅「戲外更圈粉」 助攻《犯罪都市2》成疫情後首部破千萬人觀影韓片

39歲韓國男星孫錫求（前譯：孫錫久）因韓劇《我的出走日記》中「具先生」一角暴紅，和馬東石主演動作片《犯罪都市2》在韓票房也勢如破竹，不到1個月吸金破千億韓元（約25億台幣），今（11日）更成為《寄生上流》後，暌違3年觀影人次破千萬的韓片，演技征服大小螢幕，堪稱當今話題度最高的韓星，更有不少人視他為理想男友，翻出他去年「比起戀愛更想結婚」的言論後，不禁哀嚎「還不能那麼快結婚」。

孫錫求在《犯罪都市2》中飾演大反派，卻讓觀眾討厭不起來。（車庫娛樂提供）

孫錫求在《出走日記》的人設並非典型高富帥，但憑藉獨特氣質，仍可感受到他的超強電力，讓觀眾「崇拜」不已，連續5周蟬聯「TV演員話題性排行榜」冠軍，更打敗李秉憲、申敏兒、李準基等巨星，在韓國企業評判研究所最新公布的「演員品牌評價排行榜」拔得頭籌，成功晉身新一代大叔系男神，恰巧在該劇進入尾聲之際，《犯罪都市2》承接著這股氣勢上映，所以儘管他在片中飾演的大反派「姜海相」有許多令人髮指的殘暴舉動，也讓觀眾討厭不起來，甚至覺得他「壞得很性感」，紛紛直呼「快來綁架我」。

戲外的他，個性更是圈粉，雖然電視劇剛播畢和電影甫上映這個「黃金宣傳期」，他人在菲律賓忙拍新劇，依舊抽空接受海內外媒體書面訪問，返韓後又馬不停蹄地投入催票行程，勤跑戲院與觀眾互動，映後活動上，除了演員間的逗趣互動，馬東石超有哏地自稱「我是廉美貞（金智媛在《出走日記》扮演的角色）」，孫錫求立刻從背後抱住索吻，還有他偷對粉絲比手指愛心、衝下台霸氣抱住女粉、與粉絲約定在IG曬出合照等「超越偶像歌手級別」的寵粉舉動，更讓他每天狂登韓國論壇熱門文章，人氣更上一層樓。

孫錫久與馬東石在《犯罪都市2》映後活動互動逗趣，2位硬漢大叔展現反差萌。（摘自ABO娛樂IG）

日前還有網友特別發文分析孫錫求之所以能收獲大批女粉，認為他雖然沒有一張傳統花美男精緻臉蛋，但擁有難得一見「厚實的身形加上慵懶的性感」，給人一股安全感之餘，還散發著致命的魅力，獲得不少網友認同。他之前受訪的片段也一一被拿出來討論，在《我家的熊孩子》上，曾大方表示自己喜歡說話有趣的女生，並透露最受不了吃東西會發出嘖嘖聲的人，去年年底宣傳《配對遊戲》，孫錫求也坦言自己即將邁入不惑之年，「已經到了要對現實付出責任的年紀了」，現在想要追求的是「實際一點的愛情」，對於戀愛已無太多憧憬，反而想要結婚、生子，粉絲看到後哀鴻遍野，希望他暫時還只能是「公共財」。

看到孫錫求在訪問中侃侃而談、和粉絲游刃有餘地互動的模樣，很難想像他其實曾是個相當靦腆的人，他曾透露國中赴美留學，就是因為他「害羞到有點病態」，除了上學外，其他的時間都只待在家裡，出門也一句話都不說，父親為改變他的性格，決定送他到國外念書，連他本人都說現在回想起來也覺得非常神奇。孫錫求也在近日受訪時提到，自己完全不像「具先生」如此沉默寡言，笑喊「隨著年齡的增長，好像話也變多了」，並解釋是因為不想浪費生命，「想要多聊一些有趣的話題、擁有更多愉快的時光」。

孫錫久返韓後立即投入宣傳，《犯罪都市2》能達成千萬觀影人次，他功不可沒。（摘自ABO娛樂IG）

演技精湛的孫錫求，戲約不斷，在《出走日記》尚未播畢，就飛往菲律賓拍攝以賭場為主要背景的Disney＋影集《Casino》，與影帝崔岷植飆戲；目前除了邊跑《犯罪都市2》的韓國宣傳行程，也忙於Netflix口碑影集《D.P：逃兵追緝令》第2季，本周被捕抓到他穿軍裝拍攝的身影，而他日前還確定接演Netflix漫改劇《殺人者o難堪》，將合作另一位韓劇男神崔宇植，預計9月開拍，透過多部不同類型的作品，牢牢地抓住了粉絲的心，今年雖然已無新作要推出，但期待他明年能再度讓大家患上「孫錫求症候群」。