情侶車上吵架 長髮女跳車墜地狂滾 後車驚險急閃

有網友10日開車行經高雄市小港區中山四路，未料，前方的黑色轎車在行進中突然開門，一名長髮女子竟掉出車外，在馬路上滾動，讓人看了冷汗直流。不少網友看了直呼，這舉動實在太危險。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》分享一部行車紀錄器，事發地點為高雄市小港區中山四路，當時車流頗大，一輛黑色轎車的右側車門在行進中打開，接著一名長髮女子從車上滾落，在道路上接連翻滾數圈，同時還有不少車輛呼嘯而過，相當危險。

據了解，女子滾落車外後，以右側膝蓋與小腿著地，後腦杓疑似撞擊後車輪致失去意識，面部著地，趴倒在馬路上，所幸後車靈敏閃避，才沒釀出大禍。

影片曝光後，不少網友嚇壞直呼，「那邊很多大車…」、「後面是大車她就直接投胎了」、「應該是吵架了硬下車」、「這種車流量還開門下車，想害誰」、「中山四路耶，太誇張了」、「要死不要害人好嗎？」、「是吵架跳車嗎，太猛了」。

對此，警方指出，滾落車外的女子與該車男性駕駛為男女朋友，在車上發生爭執，女子負氣跳出車外，造成後方車輛追撞，而女子送醫後，醫院診斷其手腳擦挫傷與頭部撞傷，後續依道路交通管理處罰條例第81條開罰。