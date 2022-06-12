期交所將於6月27日上市半導體30期貨(SOF)及航運期貨(SHF)，提供市場更多特色商品及掌握類股輪動交易機會。半導體30期貨及航運期貨契約乘數分別為每點新臺幣50元、1,000元，依5月底指數收盤水準4,577.97點、268.26點換算，契約規模分別約為23萬元及27萬元，對半導體及航運類股有興趣的交易人可多加利用。

半導體30期貨標的為臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數，成分股為上市及上櫃半導體類股市值前30 大股票，包括台積電、聯發科、日月光投控及環球晶等，涵蓋臺灣半導體供應鏈上中下游龍頭股，2021年底市值及成交值分別占上市櫃整體半導體類股92.72%及99.51%，可代表臺股半導體股票表現。半導體30期貨可提供交易人有效參與臺灣半導體類股交易及精確避險管道，另本商品適用夜盤交易，有利交易人因應ADR國際市場行情變化操作。

航運期貨標的為證交所航運類股指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業，包括長榮、陽明、萬海、長榮航、華航及台灣高鐵等，為衡量航運類股表現主要參考指標。該指數波動度高，具策略交易操作機會，本次航運期貨推出可提供交易人整體航運產業類股之交易選擇及風險管理工具。