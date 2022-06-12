想來趟說騎就騎的旅程嗎？結合運動與環保的自行車旅遊，是國人日常休閒的熱門選項，也是慢遊城市的最佳方法。高雄市政府觀光局盤點87家自行車友善旅宿，提供旅人及騎士們自行車租借、自行車停放空間、清潔、維修區域、及延遲退房提供騎乘後梳洗等服務，帶著愛車隨時入住沒煩惱，歡迎大家騎上單車，用雙腳探索高雄之美。

觀光局長周玲妏表示，高雄擁有豐富的地景、人文歷史及完善的自行車路線，除建置長達1,000公里的自行車道外，更依不同主題規劃15條涵蓋城市風貌、小鎮海岸及河岸美景、客家風情、眷村懷舊的自行車主題遊程(https://reurl.cc/anR7p7)，非常適合全家大小一起騎自行車慢遊。截至6月9日止高雄已有87家業者申請自行車友善旅宿，其中包含5家觀光旅館、57家飯店及25家民宿，包含觀光旅館、眷村民宿、商務飯店及溫泉旅館，提供攜帶自行車旅遊的民眾優質住宿環境、自行車停放空間及清潔、維修工具。

今年獲得自行車友善旅宿南部最佳人氣獎的福容大飯店高雄整合行銷部副理潘靚軒指出，高雄觀光資源豐富，如飯店週邊就有駁二、大港橋、高雄流行音樂中心等景點，最適合以自行車進行深度旅遊，因此，福容飯店看準兼具健身與環保的自行車旅遊風潮，除了館內規劃簡易修繕功能的鐵馬驛站、自行車專屬報到櫃台及製作專屬自行車旅遊地圖等一系列自行車友善措施之外，更規劃了專為自行車族設計的貼心住宿優惠專案，提供自行車及電動自行車供民眾使用。

除了攜車同行的自行車友善旅宿之外，還有4家觀光旅館、38家旅館及17家民宿提供自行車租借服務，如澄清湖畔的高雄圓山大飯店，即提供YouBike自行車租借服務，民眾可騎單車漫遊澄清湖，一覽澄清八景。位於鹽埕區的翰品酒店則可依照旅客個別需求，提供延遲退房及在早餐供應時間前，改為外帶餐盒的服務，讓民眾提早外出也能享用豐盛早餐，單車旅遊更方便。

民宿有各種貼心措施，例如高雄首創以住代護眷村「黃埔新村」及「建業新村」也有多家自行車友善民宿，除了庭院可直接停放自行車及提供打氣設備外，「思念人之屋」眷村民宿，民宿主人也會熱情分享週邊旅遊景點及美食，「留小燈藝術眷村民宿」則提供毛小孩一同入住及懷舊眷村系列活動，如紅龜粿體驗手作等活動，而美濃區的美濃菸城民宿除了室內空間也可停放自行車，讓愛車免於風吹日晒外，戶外還有寬闊的戶外草地及泳池，同時也是寵物友善旅宿，可以帶著毛小孩一同入住。

觀光局表示，民眾也可利用公車、輕軌、捷運搭配隨借隨還的YouBike，超過1000個租借站借、還車都超方便，民眾不用攜帶單車，也可以輕鬆到高雄進行一趟自行車之旅，不管你從哪裡來，要去哪裡，高雄的三鐵共構車站絕對能滿足你的交通需求，搭高鐵、搭臺鐵、搭捷運，從這裡出發，就從這裡回家，讓你輕鬆低碳遊高雄！隨著全長960.8公里串連台灣知名美景的環島1號線建置完成，越來越多民眾挑戰自行車環島，一覽台灣美景，高雄自行車友善旅宿名單可上台灣旅宿網(https://reurl.cc/VD7x1N)查詢，更多自行車主題遊程及景點介紹歡迎上「高雄旅遊網」(https://khh.travel/ ) 。